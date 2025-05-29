Чалий: Країни Європи зацікавлені у продовженні війни

На думку дипломата, в ЄС добре розуміють, що у разі припинення вогню в Україні Росія, ймовірно, атакує Європу

Валерій Чалий (Фото: скриншот відео)

Країни Європи зацікавлені в продовженні російсько-української війни, адже наразі не готові воювати з Росією. Їм потрібно ще два-три роки, щоб зміцнити оборону. Таку думку висловив дипломат, посол України в США 2015-2019 років Валерій Чалий у LIGA.net.

За словами дипломата, в ЄС добре розуміють, що у разі припинення вогню в Україні Росія може атакувати когось із європейських сусідів, і НАТО не зможе цьому завадити.

"Якби Росія зараз пішла на Естонію, вона б спокійно зайняла пів країни за 72 години, потім вийшла б звідти, і НАТО нічого б не встигло зробити, крім як висловити занепокоєність", – сказав він.

Чалий заявив, що Європа не готова до ведення війни такої інтенсивності, зокрема не має достатньої кількості ракет і снарядів. Супротив України дає ЄС час на підготовку.

"Україна зараз їм дуже потрібна. В якій ролі? В ролі країни, яка воюватиме ще років два-три. Це правда, яку треба зараз сказати. Країни Європи зацікавлені в продовженні війни", – заявив він.

Утім, на думку дипломата, Європа може помилятися у своїх оцінках планів російського диктатора Володимира Путіна. Не виключено, що Росія скоїть напад на країну НАТО, не виходячи з російсько-української війни.

Дипломат також наголосив, що зацікавленість ЄС у продовженні війни виникла лише останнім часом.

"Ця проблема виникла останнім часом, її не було у 2023 році. Тоді можна було війну зупинити й зупинити загрозу Європі", – сказав він.

Але, як заявив Чалий, Україна не має іншого вибору, як продовжувати воювати, адже йдеться про наше виживання.