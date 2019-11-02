Чалый ответил на призывы в США отнести полк Азов к террористам﻿

Валерий Чалый (фото - LIGA.net)

Возможное причисление американским правительством подразделение Нацгвардии Азов к террористическим организациям является "катастрофой" и может грозить полным прекращением военно-технического сотрудничества между Украиной и США. Об этом заявил в эфире радио НВ бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Чалый не уверен в том, что даже конгрессмены, которые подписались (под резолюцией, - ред.), сейчас знают, что Азов сейчас является частью Национальной гвардии.

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"Понимаете, что происходит? Это предложение признать Азов, который является частью Нацгвардии и нашей системы обороны, террористической организацией. Что тогда будет? Это катастрофа! Это катастрофа, потому что если гипотетически предположить (я думаю, что этого не произойдет), что такое решение могло быть принято, то тогда мы бы уж точно не получали никаких тренинговых программ, никакого оружия, ничего. Это полностью остановит наше сотрудничество в военно-технической сфере. Такие будут последствия", - отметил Чалый.

Его удивляет, что нет пока четких заявлений по внешнеполитической линии. "Это вопрос внешнеполитического ведомства, министерства иностранных дел, и нужно действовать быстро", - считает Чалый.

Справка. Азов вместе с другими войсками освобождал от российской оккупации Торецк, Урзуф, Новый Свет, Марьинку, Павлополь, Коминтерново, Бердянское, Широкино, Лебединское, Мариуполь, воевал за Иловайск и на Светлодарской дуге. Полк неоднократно проходил боевое слаживание с ВСУ. За время войны погибли около 40 бойцов подразделения.

В середине октября 2019-го 40 конгрессменов-демократов подписали обращение к Госдепу с требованием внести полк Азов в список иностранных террористических организаций. В полку ответили, обвинив подписантов в информатаке на Украину и назвав "полной чушью" слова из письма о том, что крайстчерчский убийца якобы тренировался в Азове (в его "манифесте" этого на самом деле нет, хотя конгрессмены об этом прямо пишут, - ред.).

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