Чаус рассказал Арьеву о похищении: говорит, требовали подписать показания против Порошенко
Скандальный экс-судья Николай Чаус появился на видео и заявил, что похитители якобы выбивали из него показания против пятого президента Петра Порошенко. Фрагмент интервью с экс-судьей выложил в YouTube нардеп партии Порошенко Европейская солидарность Владимир Арьев.
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В ролике Чаус утверждает, что похитители заставляли его на камеру подписаться под заранее заготовленными ответами на "около 100 вопросов".
Арьев: "Фактически из вас выбивали показания?"
Чаус: "Сказали: пока не напишешь "ехал из Киева на самолете и был в кабинете Порошенко, получил от него личное указание - засудить Корбана" - живым из подвала не выйдешь".
Член команды Порошенко заявил, что опубликовал "лишь малую часть откровений" экс-судьи, которые есть у него в распоряжении. Он, не приводя доказательств, обвинил в похищении Чауса Главное управление разведки Минобороны Украины под руководством Кирилла Буданова и команду президента Владимира Зеленского.
LIGA.net запросила комментарий в Офисе президента около полудня 8 февраля. На Банковой пообещали вскоре ответить, но на момент выхода новости комментарий получен не был.
- Чауса с 2016 года подозревают в получении взятки $150 000. НАБУ взяло судью на горячем, когда он закапывал полученные деньги в двух стеклянных банках во дворе собственного дома. В том же году Чаус сбежал в Молдову.
- 3 апреля 2021 года неизвестные похитили Чауса в Кишиневе. В Генпрокуратуре Молдовы заявили, что к похищению якобы причастны украинские спецслужбы. Сообщалось, что президент Молдовы Майя Санду дважды пыталась поговорить с Зеленским об этом деле, но "безуспешно".
- 30 июля 2021-го Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области, в августе НАБУ задержало его в больнице Феофания, а ВАКС отправил экс-судью под домашний арест. Чаус заявил на заседании, что его "хотели убить" и он смог сбежать – прошел пешком 50 км.
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