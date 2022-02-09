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Чаус рассказал Арьеву о похищении: говорит, требовали подписать показания против Порошенко

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 10:01
Чаус рассказал Арьеву о похищении: говорит, требовали подписать показания против Порошенко - Фото
Николай Чаус (Фото - скриншот видео YouTube)

Скандальный экс-судья Николай Чаус появился на видео и заявил, что похитители якобы выбивали из него показания против пятого президента Петра Порошенко. Фрагмент интервью с экс-судьей выложил в YouTube нардеп партии Порошенко Европейская солидарность Владимир Арьев.

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В ролике Чаус утверждает, что похитители заставляли его на камеру подписаться под заранее заготовленными ответами на "около 100 вопросов".

Арьев: "Фактически из вас выбивали показания?"

Чаус: "Сказали: пока не напишешь "ехал из Киева на самолете и был в кабинете Порошенко, получил от него личное указание - засудить Корбана" -  живым из подвала не выйдешь".

Член команды Порошенко заявил, что опубликовал "лишь малую часть откровений" экс-судьи, которые есть у него в распоряжении. Он, не приводя доказательств, обвинил в похищении Чауса Главное управление разведки Минобороны Украины под руководством Кирилла Буданова и команду президента Владимира Зеленского.

LIGA.net запросила комментарий в Офисе президента около полудня 8 февраля. На Банковой пообещали вскоре ответить, но на момент выхода новости комментарий получен не был.

Читайте также: Санду: Молдова не получила от Украины никаких серьезных объяснений о похищении Чауса

Яна Катасонова
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Петр Порошенко владимир арьев показания Николай Чаус
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