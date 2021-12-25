Молдова не получила от Украины никаких серьезных объяснений по похищению Чауса – Санду

Молдова не получила от Украины никаких "серьезных объяснений" по делу об исчезновении в Кишиневе бывшего судьи Николая Чауса. Об этом сказала президент Молдовы Мая Санду в эфире РТР Молдова.

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Отвечая на вопрос о том, получила ли Молдова какие-то объяснения от Украины по делу об исчезновении Чауса, Санду ответила: "Нет, я не получила никаких объяснений".

"Я знаю, что наша прокуратура начала расследование. Мы не видели до конца ничего. Мы не получили ни от наших, ни от украинских властей серьезных объяснений, что там было. К сожалению", – сказала президент Молдовы.

Владислав Сердюк

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