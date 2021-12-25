Молдова не получила от Украины никаких серьезных объяснений по похищению Чауса – Санду
25.12.2021, 11:59
Майя Санду (фото - ЕРА)
Молдова не получила от Украины никаких "серьезных объяснений" по делу об исчезновении в Кишиневе бывшего судьи Николая Чауса. Об этом сказала президент Молдовы Мая Санду в эфире РТР Молдова.
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Отвечая на вопрос о том, получила ли Молдова какие-то объяснения от Украины по делу об исчезновении Чауса, Санду ответила: "Нет, я не получила никаких объяснений".
"Я знаю, что наша прокуратура начала расследование. Мы не видели до конца ничего. Мы не получили ни от наших, ни от украинских властей серьезных объяснений, что там было. К сожалению", – сказала президент Молдовы.
- Чауса с 2016 года подозревают в получении взятки $150 000. НАБУ поймали судью "на горячем", когда он закапывал полученные деньги в двух стеклянных банках во дворе собственного дома. В том же году Чаус сбежал в Молдову.
- 3 апреля 2021 года неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе. В Генпрокуратуре Молдовы заявили, что к похищению причастны украинские спецслужбы. В апреле сообщалось, что Санду дважды пыталась поговорить с Зеленским об этом деле, но безуспешно.
- 30 июля 2021-го Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области.
- 3 августа НАБУ задержало Чауса в больнице Феофания, 5 августа ВАКС отправил его под домашний арест. Чаус заявил на заседании, что его хотели убить, и что он смог сбежать и прошел пешком 50 км.
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