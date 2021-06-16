Чаус заявил о старом конфликте с Сытником. НАБУ: экс-судья хочет сменить подследственность
Экс-судья Николай Чаус заявил, что глава Национального антикоррупицонного бюро Артем Сытник якобы преследует его из-за давнего конфликта. В НАБУ заявили, что Чаус пытается сменить подследственность. Об этом говорится в Telegram-каналах "ChausUA Николай Чаус" и НАБУ.
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Чаус заявил, что уголовные дела против него в НАБУ "не имеют ничего общего с правдой", в с Сытником у него якобы был конфликт в 2008 году.
"В результате конфликта Артема Сытника вывезли в лес под Киев, наставили синяков, забрали автомобиль и требовали вернуть деньги. Об этих событиях знают работники прокуратуры Киевской области", – заявил Чаус и добавил, что из-за этого в 2016 году Сытник якобы начал политическое преследование его и семьи.
В НАБУ ответили, что видят риск попытки незаконного изменения подследственности по делу по подозрению бывшего судьи Днепровского райсуда Киева после того, как тот обнародовал информацию о якобы предвзятом отношение к нему со стороны директора НАБУ.
"Я лично не знаком с Николаем Чаусом, обнародованная им информация в отношении меня является полностью ложной, – отметил Сытник. – Вместе с тем, мы убеждены, что ее могут использовать как формальный повод для того, чтобы забрать дело у НАБУ".
- В августе 2016-го судья Днепровского райсуда Киева Чаус был разоблачен во взяточничестве. Рада дала согласие на задержание и арест, но судья успел сбежать. Интерпол разыскивал Чауса по линии "взяточничество".
- Весной 2017-го Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища (ему отказали). Украина затребовала экстрадицию. Осенью 2019-го МИД Молдовы заявил, что экстрадиция затягивается якобы из-за реформы судебной системы в стране.
- 22 сентября 2020 года в САП сообщили, что Чаус оспаривает отказ тогдашнего президента Молдовы Игоря Додона в предоставлении ему политического убежища.
- 3 апреля 2021 года сообщалось, что неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе. 5 апреля МВД Молдовы заявило, что Чауса похитили иностранцы и выехали в Украину.
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