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Россия атакует "шахедами": ПВО в Черкасской и взрывы в Полтавской областях

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 22:05
Россия атакует
Мобильная огневая группа работает по "шахеду" (Иллюстративный скриншот с видео)

В Черкасской области повышена угроза из-за российских дронов-камикадзе, работает противовоздушная оборона. Об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

21:51. "Повышена опасность. Угроза применения врагом ударных БПЛА. В области работает ПВО", – написал он.

В 21:38 Воздушные силы сообщили, что по состоянию на 20:00 Силы обороны уничтожили два дрона-камикадзе Shahed-131/136 в Днепровском и Криворожском районах, также сообщалось о вероятной угрозе БПЛА в Кировоградской области.

21:42. "Шахеды" в Сумской области направляются в южном направлении, сообщили ВС.

21:44. Черкасская область – угроза применения дронов-камикадзе, написали ВС.

21:49. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

ОБНОВЛЕНО 22:03. "Шахеды в Полтавской области! Направление южное! Угроза баллистики сохраняется в центральных областях", – ВС.

22:06. Воздушные силы сообщили, что угроза дронов остается для Черкасской, Кировоградской и Сумской областей.

22:08. Воздушная тревога в Винницкой области связана с угрозой беспилотников, пишут ВС.

ОБНОВЛЕНО в 22:14. Дроны-камикадзе залетели из Белгородской области РФ в Харьковскую область, сообщили ВС.

22:23. "Отбой угрозы применения баллистического вооружения", – ВС.

22:26. Суспільне со ссылкой на местных жителей пишет, что в Лубенской общине Полтавской области слышны звуки взрывов.

ОБНОВЛЕНО в 22:33. "Шахеды" на границе Черкасской и Винницкой областей, а также в Харьковской и Полтавской областях. Работает ПВО", – пишут Воздушные силы, призывающие оставаться в укрытиях.

22:37. "Скоростная цель в направлении Харькова", - сообщают ВС.

Новость дополняется...

  • В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.
  • В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
  • В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.

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Артём Джерипа
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