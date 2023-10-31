Росія атакує "шахедами": ППО у Черкаській та вибухи у Полтавській областях

У Черкаській області підвищена загроза через російські дрони-камікадзе, працює протиповітряна оборона. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

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21:51. "Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. В області працює ППО", – написав він.

О 21:38 Повітряні сили повідомили, що станом на 20:00 Сили оборони знищили два дрони-камікадзе Shahed-131/136 Дніпровському та Криворізькому районах, також повідомлялося про ймовірну загроза БпЛА на Кіровоградщині.

21:42. "Шахеди", що на Сумщині, прямують у південному напрямку, повідомили ПС.

21:44. Черкаська область – загроза застосування дронів-камікадзе, написали ПС.

21:49. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

ОНОВЛЕНО 22:03. "Шахеди в Полтавській області! Напрямок південний! Загроза балістики зберігається у центральних областях", – ПС.

22:06. Повітряні сили повідомили, що загроза дронів залишається для Черкаської, Кіровоградської та Сумської областей.

22:08. Повітряна тривога у Вінницькій області пов'язана з загрозою безпілотників, пишуть ПС.

ОНОВЛЕНО о 22:14. Дрони-камікадзе залетіли з Бєлгородської області РФ на Харківщину, повідомили ПС.

22:23. "ВІдбій загрози застосування балістичного озброєння", – ПС.

22:26. Суспільне з посиланням на місцевих мешканців пише, що у Лубенській громаді на Полтавщині чутно звуки вибухів.

ОНОВЛЕНО о 22:33. "Шахеди" на кордоні Черкаської та Вінницької областей, а також на Харківщині та Полтавщині. Працює ППО", – пишуть Повітряні сили, закликали залишатися в укриттях.

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У ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 і двома ракетами Х-59.

В ніч проти 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.

У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.

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