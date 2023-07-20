Черниговская область. Оккупанты ударили "шахедами" по жилым домам, есть раненые – фото

В ночь на 20 июля российские оккупанты атаковали город Семеновка Черниговской области дронами-камикадзе Shahed. Об этом сообщил глава местной ОВА Вячеслав Чаус.

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По словам Чауса, дроны попали в жилые дома. Количество пострадавших уточняется, жителей отселяют.

Он также добавил, что россияне били и по Новгород-Северской территориальной общине – зафиксировано 14 приходов из артиллерии, 36 – из РСЗО; семь – из миномета; три – вероятно неуправляемыми авиационными ракетами, запущенными с вертолета.

Также Россия ударила "шахедами" по домам в Николаеве, оздоровительному заведению в Сумах и по Одессе.

В Николаеве в результате вражеской атаки погибли люди, всего 18 человек пострадали, в Сумах пострадала медсестра, в Одессе четверо пострадавших.

19 июля 2023 года россияне атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136.

Были зафиксированы 26 прилетов, уничтожены 37 воздушных целей.

Вот последствия массированного удара по Одессе.

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