Черниговская область. Оккупанты ударили "шахедами" по жилым домам, есть раненые – фото
В ночь на 20 июля российские оккупанты атаковали город Семеновка Черниговской области дронами-камикадзе Shahed. Об этом сообщил глава местной ОВА Вячеслав Чаус.
По словам Чауса, дроны попали в жилые дома. Количество пострадавших уточняется, жителей отселяют.
Он также добавил, что россияне били и по Новгород-Северской территориальной общине – зафиксировано 14 приходов из артиллерии, 36 – из РСЗО; семь – из миномета; три – вероятно неуправляемыми авиационными ракетами, запущенными с вертолета.
Также Россия ударила "шахедами" по домам в Николаеве, оздоровительному заведению в Сумах и по Одессе.
В Николаеве в результате вражеской атаки погибли люди, всего 18 человек пострадали, в Сумах пострадала медсестра, в Одессе четверо пострадавших.
- 19 июля 2023 года россияне атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136.
- Были зафиксированы 26 прилетов, уничтожены 37 воздушных целей.
- Вот последствия массированного удара по Одессе.
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