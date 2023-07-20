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Чернігівщина. Окупанти вдарили "шахедами" по житлових будинках, є поранені – фото

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 09:08
Чернігівщина. Окупанти вдарили
Фото: В'ячеслав Чаус

У ніч проти 20 липня російські окупанти атакували місто Семенівка Чернігівської області дронами-камікадзе Shahed. Про це повідомив очільник місцевої ОВА В’ячеслав Чаус.

За словами Чауса, дрони влучили в житлові будинки. Кількість потерпілих уточнюється, мешканців відселяють.

Фото: В'ячеслав Чаус

Він також додав, що росіяни били й по Новгород-Сіверській територіальній громаді − зафіксовано 14 приходів з артилерії, 36 − з РСЗВ; сім − з міномета; три − ймовірно некерованими авіаційними ракетами, запущеними з вертольота.

Фото: В'ячеслав Чаус

Також Росія вдарила "шахедами" по будинках у Миколаєві, оздоровчому закладу ву Сумах, та по Одесі.

У Миколаєві внаслідок ворожої атаки загинули люди, загалом 18 осіб постраждали, у Сумах постраждала медсестра, в Одесі четверо постраждалих.

  • 19 липня 2023 року росіяни атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136.
  • Було зафіксовано 26 прильотів, знищено 37 повітряних цілей. 
  • Ось наслідки масованого удару по Одесі

Читайте також: ЗСУ: РФ атакувала Миколаїв та Одесу Х-22, "Оніксами", "Калібрами", "Іскандерами" та БПЛА, 20 прильотів

Мілана Головань
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війнаБПЛАдронЧернігівщинаShahed-136семенівка
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