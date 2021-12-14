Чернобыль и Фукусима. Любая война внутри Украины ставит под угрозу АЭС – Резников

Любая война внутри страны ставит под угрозу атомные электростанции (АЭС). Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников в интервью изданию Politico.

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Министр обороны напомнил, что 15 энергоблоков атомных электростанций на территории страны, производящих около половины электроэнергии, вызывают особую обеспокоенность правительства.

Как выразился глава Минобороны, АЭС в условиях боевых действий – что-то вроде "ядерной бомбы".

"Чернобыль, Фукусима. Понимают ли это европейцы?", – сказал Резников.

СПРАВКА. Сегодня в Украине работают четыре АЭС, на которых действуют 15 энергоблоков типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) общей мощностью 13 880 МВт. За последнее десятилетие общее ежегодное производство электроэнергии в Украине увеличилось, возросла и доля энерговыработки на атомных электростанциях. За 2020 год АЭС произвели 54,9% всей электроэнергии в стране.

Александр Матвиенко

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