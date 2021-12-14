Чернобыль и Фукусима. Любая война внутри Украины ставит под угрозу АЭС – Резников
Любая война внутри страны ставит под угрозу атомные электростанции (АЭС). Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников в интервью изданию Politico.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Министр обороны напомнил, что 15 энергоблоков атомных электростанций на территории страны, производящих около половины электроэнергии, вызывают особую обеспокоенность правительства.
Как выразился глава Минобороны, АЭС в условиях боевых действий – что-то вроде "ядерной бомбы".
"Чернобыль, Фукусима. Понимают ли это европейцы?", – сказал Резников.
- Любое вторжение России в Украину будет катастрофой, что приведет к огромным человеческим потерям с обеих сторон, заявил Резников.
7 декабря 2021 года состоялись переговоры президента России Путина и США Байдена на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину. Белый дом заявил, что готов на экономические и другие меры в случае военной эскалации России. LIGA.net вела хронику этого события.
- 9 декабря Байден рассказал президенту Владимиру Зеленскому о переговорах с Путиным. Свои версии разговора объявили Банковая и Белый дом.
Комментарии