Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 13 ноября

1. БЕЛАРУСКИЕ СОЛДАТЫ ЛОМАЛИ ЗАБОР НА ГРАНИЦЕ С ПОЛЬШЕЙ, МИГРАНТЫ ПЫТАЛИСЬ ПРОРВАТЬСЯ – ВИДЕО. Сегодня ночью беларуские солдаты рушили заграждения на границе с Польшей и слепили польских пограничников. В этот момент границу пытались прорвать мигранты (подробнее).

2. ЧЕРНОЕ МОРЕ. УКРАИНА ПРОВЕЛА УЧЕНИЯ С ФЛАГМАНОМ ШЕСТОГО ФЛОТА США И КОРАБЛЯМИ НАТО – ФОТО. Военно-морские Силы Украины провели тренировку в Черном море с кораблями США и стран НАТО. В учениях участвовал флагман Шестого флота США USS Mount Whitney (подробнее).

3. ГЛАВЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ КОМИТЕТОВ ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И УКРАИНЫ ТРЕБУЮТ ТРИБУНАЛА ДЛЯ ЛУКАШЕНКО. Главы комитетов по иностранным делам Европарламента, 12 стран ЕС, Украины и Великобритании требуют начать международный судебный процесс над самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и представителями его режима (подробнее).

4. РИСК ВОЙНЫ МЕЖДУ РФ И ЗАПАДОМ САМЫЙ ВЫСОКИЙ СО ВРЕМЕН ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ — БРИТАНСКИЙ ГЕНЕРАЛ. Риск случайного начала войны между Западом и Россией сейчас самый высокий со времен холодной войны, поскольку многие из традиционных дипломатических инструментов больше не работают (подробнее).

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Вадим Ребрина

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