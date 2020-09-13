Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 13 сентября

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. КОМПАНИЯ ASTRAZENECA ВОЗОБНОВИЛА ИСПЫТАНИЯ ОКСФОРДСКОЙ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА. Вакцина была разработана совместно с Оксфордским университетом и сейчас проходит третий этап клинических испытаний (подробнее).

2. МИД ВЫРАЗИЛО ПРОТЕСТ В СВЯЗИ С ОРГАНИЗОВАННЫМИ РОССИЕЙ "ВЫБОРАМИ" В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ. В украинском ведомстве призвали мир осудить незаконные действия России и не признавать результаты так называемых выборов (подробнее).

3. СЕГОДНЯ В БЕЛАРУСИ ПРОХОДИТ МАРШ ГЕРОЕВ, УЧАСТНИКОВ КОТОРОГО УЖЕ НАЧАЛИ ЗАДЕРЖИВАТЬ. Милиция жестко задерживает митингующих, применяя силу и спецтехнику. Количество задержанных уже превысило 250 человек (подробнее).

4. НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ ВЕНЕЦИАНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. УКРАИНСКИЙ ФИЛЬМ О ДОНБАССЕ ОТМЕТИЛИ НАГРАДОЙ. Главный приз кинофестиваля получил фильм "Земля кочевников" Хлои Чжао, а фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги" признали самым инновационным (подробнее).

Читайте также главный текст дня:

Не зрозуміли Тенет? Нолану все одно. Розбираємо фільм, який повернув глядачів у кінотеатри

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.