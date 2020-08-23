Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 23 августа
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1. ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ И ЧЕТВЕРО ЭКС-ПРЕЗИДЕНТОВ ПОДНЯЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ НА ВОЕННОМ АЭРОДРОМЕ. По словам Зеленского, он собрал всех гарантов, чтобы "вместе осознать, какую страну мы построили". (подробнее)
2. ИРАН РАСКРЫЛ ЗАПИСИ ЧЕРНОГО ЯЩИКА СБИТОГО BOEING. Как следует из расшифровок, пилоты до конца управляли самолетом, а причиной трагедии стали именно две иранские военные ракеты. (подробнее)
3. В МИД РБ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА СЛОВА ЗЕЛЕНСКОГО, ЧТО НА МЕСТЕ ЛУКАШЕНКО ОН БЫ ПРОВЕЛ НОВЫЕ ВЫБОРЫ. Представитель Министерства иностранных дел Беларуси сказал, что в "заезженных советах" они не нуждаются. (подробнее)
4. ПРОТЕСТЫ В БЕЛАРУСИ: НА УЛИЦЫ МИНСКА ВЫШЛИ БОЛЕЕ 100 000 ЧЕЛОВЕК, АРМИЯ УГРОЖАЕТ РАЗОГНАТЬ. Протестующие заняли всю площадь Независимости, проезжую часть, площадку у Мингорисполкома и здания метрополитена. (подробнее)
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