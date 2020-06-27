Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 27 июня

1. БЫВШИЙ ГЛАВА КИРОВОГРАДСКОЙ ОГА АРЕСТОВАН НА ДВА МЕСЯЦА. Андрея Балоня подозревают в получении взятки, ему назначен залог в размере почти 10 млн грн (подробнее).

2. В КИЕВЕ И 12 ОБЛАСТЯХ МОГУТ УСИЛИТЬ КАРАНТИН. По словам министра здравоохранения Степанова, ограничения могут коснуться транспорта, спортивных учреждений и детских садов (подробнее).

3. НА СУДЕ ПО ДЕЛУ О ГИБЕЛИ РЕЙСА MH17 ПРЕДСТАВИЛИ НОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. По записям переговоров боевиков, они считали, что сбили украинский истребитель (подробнее).

4. РОССИЯ ПРЕДЛАГАЛА ТАЛИБАМ ДЕНЬГИ ЗА УБИЙСТВА АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННЫХ. Такие данные сообщили NYT источники в разведке США (подробнее).

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