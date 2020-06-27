Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 27 июня

Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 27 июня - Фото
27.06.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. БЫВШИЙ ГЛАВА КИРОВОГРАДСКОЙ ОГА АРЕСТОВАН НА ДВА МЕСЯЦА. Андрея Балоня подозревают в получении взятки, ему назначен залог в размере почти 10 млн грн (подробнее).

2. В КИЕВЕ И 12 ОБЛАСТЯХ МОГУТ УСИЛИТЬ КАРАНТИН. По словам министра здравоохранения Степанова, ограничения могут коснуться транспорта, спортивных учреждений и детских садов (подробнее).

3. НА СУДЕ ПО ДЕЛУ О ГИБЕЛИ РЕЙСА MH17 ПРЕДСТАВИЛИ НОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. По записям переговоров боевиков, они считали, что сбили украинский истребитель (подробнее).

4. РОССИЯ ПРЕДЛАГАЛА ТАЛИБАМ ДЕНЬГИ ЗА УБИЙСТВА АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННЫХ. Такие данные сообщили NYT источники в разведке США (подробнее).

Читайте разбор: "Православный аятолла". Будет ли Путин править до смерти и чем это грозит соседям России

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
главное за день
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 