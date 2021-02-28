UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 28 февраля

28.02.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 28 февраля - Фото

1. В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ГОДА ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ СМОГУТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2021 году все желающие украинцы смогут получить вакцину против коронавируса. (подробнее)

2. ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА, ВОЗМОЖНО, ПРИДЕТСЯ РЕГУЛЯРНО. Массовая вакцинация от коронавируса позволит уменьшить число заболевших на 92%, но, по мненю директора компании BioNTech, вероятно, прививки придется делать с регулярностью раз в год-полтора. (подробнее)

3. БРАЗИЛИЯ ЗАПУСТИЛА СВОЙ ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПУТНИК. Сегодня в из Космического центра им. Дхавана на индийском острове Шрихарикота стартовала четырехступенчатая ракета PSLV-C51 с первым полностью собранным в Бразилии спутником – и еще 18 другими мини- и наноспутниками. (подробнее)

4. В США ОДОБРИЛИ ОДНОДОЗНУЮ ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА. США санкционировало применение в экстренных ситуациях вакцины Johnson & Johnson от коронавируса, что позволит вакцинировать миллионы американцев в ближайшие недели.(подробнее)

Читайте также статьи дня:

Доллар опять 28. Что поможет гривне? Прогноз курса до 5 марта

Суды хотят заблокировать Telegram и Github. Что здесь не так? Все!

Диджитал важен, но одна только цифровизация не может сделать клиента счастливым

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 