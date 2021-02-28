Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 28 февраля

1. В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ГОДА ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ СМОГУТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2021 году все желающие украинцы смогут получить вакцину против коронавируса. (подробнее)

2. ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА, ВОЗМОЖНО, ПРИДЕТСЯ РЕГУЛЯРНО. Массовая вакцинация от коронавируса позволит уменьшить число заболевших на 92%, но, по мненю директора компании BioNTech, вероятно, прививки придется делать с регулярностью раз в год-полтора. (подробнее)

3. БРАЗИЛИЯ ЗАПУСТИЛА СВОЙ ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПУТНИК. Сегодня в из Космического центра им. Дхавана на индийском острове Шрихарикота стартовала четырехступенчатая ракета PSLV-C51 с первым полностью собранным в Бразилии спутником – и еще 18 другими мини- и наноспутниками. (подробнее)

4. В США ОДОБРИЛИ ОДНОДОЗНУЮ ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА. США санкционировало применение в экстренных ситуациях вакцины Johnson & Johnson от коронавируса, что позволит вакцинировать миллионы американцев в ближайшие недели.(подробнее)

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