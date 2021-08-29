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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 29 августа

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 29 августа - Фото

1. СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ УКРАИНЫ И СЕДЬМАЯ ГОДОВЩИНА ИЛОВАЙСКОЙ ТРАГЕДИИ. Президент, глава Офиса президента, спикер Верховной Рады и премьер-министр утром возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину на улице Трехсвятительской в Киеве (подробнее).

2. УМЕР ГЕРОЙ УКРАИНЫ – ПОДПОЛКОВНИК АЛЕКСАНДР ПЕТРАКОВСКИЙ. ЗА ЕГО ЖИЗНЬ БОРОЛИСЬ СЕМЬ ЛЕТ. После боя у города Счастье в июле 2014 года Петраковский перенес кому, десятки сложных операций, долгую и дорогу реабилитацию (подробнее).

3. ВОЗЛЕ АЭРОПОРТА КАБУЛА ПРОГРЕМЕЛ НОВЫЙ ВЗРЫВ. США ЗАЯВИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ СМЕРТНИКА. Возле аэропорта Кабула прогремел еще один мощный взрыв. США заявили об уничтожении при помощи дрона автомобиля, начиненного взрывчаткой (подробнее).

4. НА ДОНБАССЕ ВСЛЕДСТВИЕ ОБСТРЕЛА РАНЕНЫ ДВОЕ ВОЕННЫХ, ОДИН ИЗ НИХ — В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ. Российско-оккупационные войска по состоянию на 17:00 29 августа четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате их обстрелов ранены двое украинских военных (подробнее).

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Вадим Ребрина
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