Девять главных новостей Украины и мира на 20:00 13 апреля

1. БАЙДЕН ПОЗВОНИЛ ПУТИНУ. Президент США Джо Байден позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Он "дал ясно понять", что США будут действовать решительно. И призвал сбавить напряженность на границе с Украиной. В конце разговора он предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить. (подробнее)

2. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОПРОСИЛ ПАРЛАМЕНТ ЛИКВИДИРОВАТЬ ОАСК. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева. (подробнее)

3. УКРАИНА ВЫШЛА НА ПИК ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны эпидемии коронавируса, ситуация с заболеваемостью COVID-19 начала стабилизироваться. (подробнее)

4. ФИЛИП МОРРИС ДОБИЛАСЬ ОТМЕНЫ ШТРАФА ОТ АМКУ. Северный апелляционный хозсуд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил апелляционную жалобу компаний Филип Моррис Украина и Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн по отмене штрафов Антимонопольного комитета (АМКУ) на общую сумму 1,2 млрд грн. (подробнее)

5. В ЕГИПТЕ АРЕСТОВАЛИ EVER GIVEN – ВЛАДЕЛЕЦ СУДНА ДОЛЖЕН ОПЛАТИТЬ $900 МЛН УБЫТКОВ. экономический суд египетского города Исмаилия наложил арест на контейнеровоз Ever Given, по вине которого Суэцкий канал оказался заблокированным на шесть дней. Условием снятия ареста является полное возмещение убытков владельцем судна. (подробнее)

6. В КИЕВЕ СТАЛО НА ДВА ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫХ ОТЕЛЯ БОЛЬШЕ. Два отеля в столице – City Holiday Resort & Spa и Mercure Kyiv Congres – получили категорию пять звезд. (подробнее)

7. ЦПК НАЧАЛ СОБИРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СУДЬЯХ-КОРРУПЦИОНЕРАХ. Центр противодействия коррупции начал собирать данные о судьях, которые могут быть причастны к "типичному судейскому беспределу в интересах Коломойского". Имена судей передадут для санкционных списков. (подробнее)

8. НБУ ЗАЯВИЛ, ЧТО В УКРАИНЕ НЕТ НИ ОДНОГО ПРОБЛЕМНОГО БАНКА. Заместитель главы Национального банка Ярослав Матузка заявил, что в Украине на сегодня нет ни одного банка, который был бы отнесен к категории проблемных – основные нормативы капитала и ликвидности выполняют абсолютно все банки. (подробнее)

9. ПОЛИЦИЯ ПРОВОДИТ ОБЫСКИ НА ВДНХ. В офисе и павильонах Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве, а также дома у гендиректора ВДНГ Евгения МушкинаНацполиция и СБУ провели обыски. Мушкина подозревают в злоупотреблении служебным положением. (подробнее)

Наталия Медведева

