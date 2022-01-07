Четыре главные новости Украины и мира на 20:00 7 января

1. СРОЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ НАТО. КОМПРОМИССА С РФ О ПЕРСПЕКТИВЕ УКРАИНЫ НЕ БУДЕТ. Главы внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО провели внеочередное совещание по ситуации вокруг Украины. Основной итог: НАТО ни в коей мере не пойдет на компромисс с Россией по основополагающему принципу, что каждая страна может выбирать свои оборонные союзы. (подробнее)

2. ГЛАВА МИД ФРАНЦИИ ДОПУСКАЕТ ОСТАНОВКУ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 В ОТВЕТ НА АГРЕССИЮ РОССИИ. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан допускает, что запуск Северного потока-2 может быть пересмотрен в случае дальнейшей агрессии России против Украины. (подробнее)

3. ВОЙСКА ОДКБ В КАЗАХСТАНЕ ВОЗГЛАВИЛ ГЕНЕРАЛ, РУКОВОДИВШИЙ ЗАХВАТОМ КРЫМА. Войска ОДКБ, введенные по просьбе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева для подавления протестов, возглавил российских генерал-полковник ВДВ Андрей Сердюков, руководивший захватом Крыма в 2014 году. (подробнее)

4. "КТО НЕ СДАСТСЯ, БУДЕТ УНИЧТОЖЕН". ТОКАЕВ ДАЛ ПРИКАЗ ОТКРЫВАТЬ ОГОНЬ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ силовикам открывать по протестующим огонь на поражение без предупреждения. В своем обращении к гражданам 7 января он заявил, что "кто не сдастся, будет уничтожен". (подробнее)

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