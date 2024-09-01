Четыре главные новости Украины и мира на 21:00 1 сентября
- Массированная атака на Харьков: предварительно, РФ била ракетами "Искандер-М": где были прилеты. По предварительным данным, Россия ударила по Харькову 1 сентября ракетами типа "Искандер-М". Об этом сообщил Офис генпрокурора (подробнее).
- В Тверской и Московской областях дроны атаковали ГРЭС. Было шумно еще в шести регионах. Кремлевские пропагандисты сообщают, что в ночь на 1 сентября беспилотники атаковали по меньшей мере восемь российских областей и пытались атаковать Москву. В некоторых регионах заявлено об ударах по государственным районным электростанциям (подробнее).
- Утром дроны долетели до НПЗ в Москве – видео пожара. Российские пропагандисты пишут, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин говорит, что попаданий якобы не произошло, однако россияне публикуют видео, утверждающие обратное (подробнее).
- Большинство поляков "за" сбивание российских воздушных целей над страной – опрос. Большинство поляков поддерживают идею сбивать вероятные российские ракеты и дроны, которые летят над страной. Об этом говорится в опросе, проведенном центром SW Research для издания Rzeczpospolita (подробнее).
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