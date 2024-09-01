Чотири головні новини України та світу на 21:00 1 вересня
- Масована атака на Харків: попередньо, РФ била ракетами "Іскандер-М": де були прильоти. За попередніми даними, Росія вдарила по Харкову 1 вересня ракетами типу "Іскандер-М". Про це повідомив Офіс генпрокурора (детальніше).
- У Тверській і Московській областях дрони атакували ДРЕС. Було гучно ще в шести регіонах. Кремлівські пропагандисти повідомляють, що в ніч проти 1 вересня безпілотники атакували щонайменше вісім російських областей і намагалися атакувати Москву. У деяких регіонах заявлено про удари по державних районних електростанціях (детальніше).
- Вранці дрони долетіли до НПЗ у Москві – відео пожежі. Російські пропагандисти пишуть, що безпілотники атакували нафтопереробний завод у Москві. Мер столиці Сергій Собянін каже, що влучань нібито не відбулося, проте росіяни публікують відео, що стверджують зворотне (детальніше).
- Більшість поляків "за" збиття російських повітряних цілей над країною – опитування. Більшість поляків підтримують ідею збивати ймовірні російські ракети та дрони, що летять над країною. Про це йдеться в опитуванні, проведеному центром SW Research для видання Rzeczpospolita (детальніше).
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