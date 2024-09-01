Чотири головні новини України та світу на 21:00 1 вересня

Масована ракетна атака на Харків, у Тверській і Московській областях дрони атакували ДРЕС, більшість поляків "за" збиття російських повітряних цілей

Фото: НОК

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