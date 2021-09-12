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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 12 сентября

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2021, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 12 сентября - Фото

1. В ЧЕТЫРЕХ ОБЛАСТЯХ ПРЕВЫШЕНЫ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ. В Волынской, Львовской, Одесской и Тернопольской областях превышены показатели динамики госпитализаций больных с коронавирусом. (подробнее)

2. В ПРАГЕ ЗАДЕРЖАЛИ УЧАСТНИКА ОККУПАЦИИ КРЫМА. В аэропорту Праги по запросу Украины задержали россиянина Александра Франчетти, который участвовал в оккупации Крыма. (подробнее)

3. МАРШ В ЗАЩИТУ ЛГБТ В ХАРЬКОВЕ ПРОШЕЛ МИРНО. 12 сентября в Харькове состоялся марш равенства ЛГБТ, акция прошла без инцидентов – на участников никто не нападал. (подробнее)

4. ПОД КИЕВОМ НАШЛИ МЕРТВЫМ СУДЬЮ ПЕЧЕРСКОГО СУДА. В селе Погребы Броварского района нашли мертвым судью Печерского суда Киева Виталия Писанца. (подробнее)

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