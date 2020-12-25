Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 25 декабря

1. В УКРАИНЕ – 11 000 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19. Больше всего новых заболевших выявили в Киеве, Одесской, Киевской, Запорожской и Харьковской областях. В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса пока только на середине пути. (подробнее)

2. УКРАИНА БУДЕТ МЕШАТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ОПРЕСНИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ В КРЫМУ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина помешает "международной компании" принять участие в строительстве объекта. (подробнее)

3. НА АСТЕРОИДЕ РЮГУ НАШЛИ ГРАВИЙ. В образцах астероида Рюгу, которые зонд Хаябуса-2 сбросил в капсуле в австралийскую пустыню, обнаружили гравий. Некоторые его компоненты достигали в размерах одного сантиметра. (подробнее)

4. ПАПА РИМСКИЙ ФРАНЦИСК УПОМЯНУЛ УКРАИНУ В РОЖДЕСТВЕНСКОМ ПОСЛАНИИ. В традиционном рождественском послании Urbi et Orbi папа Франциск вспомнил об Украине, попросив у Бога мира для Донбасса. (подробнее)

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