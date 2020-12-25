UA

Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 25 декабря

25.12.2020, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 25 декабря - Фото

1. В УКРАИНЕ – 11 000 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19. Больше всего новых заболевших выявили в Киеве, Одесской, Киевской, Запорожской и Харьковской областях. В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса пока только на середине пути. (подробнее)

2. УКРАИНА БУДЕТ МЕШАТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ОПРЕСНИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ В КРЫМУ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина помешает "международной компании" принять участие в строительстве объекта. (подробнее)

3. НА АСТЕРОИДЕ РЮГУ НАШЛИ ГРАВИЙ. В образцах астероида Рюгу, которые зонд Хаябуса-2 сбросил в капсуле в австралийскую пустыню, обнаружили гравий. Некоторые его компоненты достигали в размерах одного сантиметра. (подробнее)

4. ПАПА РИМСКИЙ ФРАНЦИСК УПОМЯНУЛ УКРАИНУ В РОЖДЕСТВЕНСКОМ ПОСЛАНИИ. В традиционном рождественском послании Urbi et Orbi папа Франциск вспомнил об Украине, попросив у Бога мира для Донбасса. (подробнее)

Читайте также главные тексты дня:

Джозеф Стиглиц: Страны должны меньше опираться на природные ресурсы. Это проклятие

Подозреваю ковид у себя или близких: когда срочно реагировать и вызывать "скорую"

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
главное за день

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Правила бизнеса Конотопского: как украинская система Ajax завоевала 120 стран

Герои годаПравила бизнеса Конотопского: как украинская система Ajax завоевала 120 стран
 