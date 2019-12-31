Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 31 декабря

Главное за день

1. В ПОЛЬШЕ ПО ЗАПРОСУ РОССИИ АРЕСТОВАЛИ СЕМЕРЫХ УКРАИНЦЕВ. Украинские дипломаты утверждают, что Польша вынуждена соблюдать международные договоренности и выполнять экстрадиционные запросы, однако в то же время она не отдает арестованных украинцев России. Основанием для подготовки запросов об экстрадиции, в основном, было подозрение задержанных в якобы причастности к торговле оружием, контрабанде наркотиков, разбойным нападениям (подробнее).

2. ГЕРМАНИЯ ПОСТАВИЛА ПУТИНА НА МЕСТО. Германский посол в Польше ответил на слова президента РФ о том, что Польша сотрудничала с нацистами, и на его оправдание вторжения СССР в 1939 году. Он напомнил Путину, что нацисты и СССР совместно "жестоко разделили Польшу", и это однозначная позиция Федерального правительства (подробнее).

3. ПОСОЛЬСТВО США В ИРАКЕ АТАКУЮТ ТЫСЯЧИ ПРОТЕСТУЮЩИХ. Демонстранты возмущены воздушными атаками баз, принадлежащих проиранским ополченцам из шиитской группировки Катаиб Хезболла. США атаковали эти базы после того, как на их военной базе в результате ракетного обстрела погиб инструктор. Демонстранты бросали камни, выкрикивали лозунги, полиция разгоняла их с помощью слезоточивого газа. Персонал посольства эвакуирован (подробнее, видео).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ И ПУТИН ПО ТЕЛЕФОНУ ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ. Президенты приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, поздравили друг друга с удачным обменом людьми и с Новым годом, а также договорились согласовать новые списки для обмена (подробнее).

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