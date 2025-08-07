Член Европейской комиссии заявила, что ситуация в секторе Газа похожа на геноцид
Ситуация в секторе Газа "очень похожа" на геноцид – вынужденное переселение, обстрелы со стороны Израиля и голод. Такое мнение озвучила исполнительный вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера в интервью Politico.
Она отметила, что конкретное население (речь о палестинцах) "подвергается нападениям, убийствам и обречению на голодную смерть". В секторе Газа нет воды, еды, лекарств и доступ туда закрыт.
"Никакой гуманности нет, и никакие свидетели не допускаются. Если это не геноцид, то это очень похоже на определение, используемое для выражения его смысла", – заявила Рибера.
В Израиле пока не отреагировали на эти слова.
По словам Риберы, ЕС должен рассмотреть вопрос о приостановлении действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, которое является основой торговых и экономических отношений.
"То, что… было сказано и сделано израильскими властями, выходит далеко за рамки международного права", – добавила она.
- Ряд стран выразил готовность признать государство Палестина. 30 июля Франция и еще 14 государств подписали документ под названием "Нью-Йоркский призыв".
- 6 августа Израиль обвинил эти страны в срыве соглашения по освобождению заложников и призвал усилить международное давление на ХАМАС.
- 7 августа госсекретарь США Рубио подтвердил, что Америка не против полного захвата Израилем сектора Газа.
