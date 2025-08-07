Член Европейской комиссии заявила, что ситуация в секторе Газа похожа на геноцид

Тереза Рибера (Фото: x.com/Teresaribera)

Ситуация в секторе Газа "очень похожа" на геноцид – вынужденное переселение, обстрелы со стороны Израиля и голод. Такое мнение озвучила исполнительный вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера в интервью Politico.

Она отметила, что конкретное население (речь о палестинцах) "подвергается нападениям, убийствам и обречению на голодную смерть". В секторе Газа нет воды, еды, лекарств и доступ туда закрыт.

"Никакой гуманности нет, и никакие свидетели не допускаются. Если это не геноцид, то это очень похоже на определение, используемое для выражения его смысла", – заявила Рибера.

В Израиле пока не отреагировали на эти слова.

По словам Риберы, ЕС должен рассмотреть вопрос о приостановлении действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, которое является основой торговых и экономических отношений.

"То, что… было сказано и сделано израильскими властями, выходит далеко за рамки международного права", – добавила она.