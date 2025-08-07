Членкиня Європейської комісії заявила, що ситуація в секторі Гази схожа на геноцид

Тереза Рібера (Фото: x.com/Teresaribera)

Ситуація в секторі Гази "дуже схожа" на геноцид – вимушене переселення, обстріли з боку Ізраїлю і голод. Таку думку озвучила виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Тереза Рібера в інтерв'ю Politico.

Вона зазначила, що конкретне населення (йдеться про палестинців) "зазнає нападів, убивств і приречене на голодну смерть". У секторі Гази немає води, їжі, ліків і доступ туди закритий.

"Жодної гуманності немає, і жодні свідки не допускаються. Якщо це не геноцид, то це дуже схоже на визначення, що використовується для вираження його сенсу", – заявила Рібера.

В Ізраїлі поки що не відреагували на ці слова.

За словами Рібери, ЄС має розглянути питання про призупинення дії Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем, яка є основою торговельних та економічних відносин.

"Те, що... було сказано і зроблено ізраїльською владою, виходить далеко за межі міжнародного права", – додала вона.