Членкиня Європейської комісії заявила, що ситуація в секторі Гази схожа на геноцид
Ситуація в секторі Гази "дуже схожа" на геноцид – вимушене переселення, обстріли з боку Ізраїлю і голод. Таку думку озвучила виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Тереза Рібера в інтерв'ю Politico.
Вона зазначила, що конкретне населення (йдеться про палестинців) "зазнає нападів, убивств і приречене на голодну смерть". У секторі Гази немає води, їжі, ліків і доступ туди закритий.
"Жодної гуманності немає, і жодні свідки не допускаються. Якщо це не геноцид, то це дуже схоже на визначення, що використовується для вираження його сенсу", – заявила Рібера.
В Ізраїлі поки що не відреагували на ці слова.
За словами Рібери, ЄС має розглянути питання про призупинення дії Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем, яка є основою торговельних та економічних відносин.
"Те, що... було сказано і зроблено ізраїльською владою, виходить далеко за межі міжнародного права", – додала вона.
- Низка країн висловила готовність визнати державу Палестина. 30 липня Франція та ще 14 держав підписали документ під назвою "Нью-Йоркський заклик".
- 6 серпня Ізраїль звинуватив ці країни у зриві угоди щодо звільнення заручників і закликав посилити міжнародний тиск на ХАМАС.
- 7 серпня держсекретар США Рубіо підтвердив, що Америка не проти повного захоплення Ізраїлем сектора Гази.
