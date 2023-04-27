Оккупанты перешли к обороне на Запорожском и Херсонском направлениях – Нацгвардия
На юге Украины российские захватчики перешли к обороне. Об этом сообщил полковник Национальной гвардии Николай Уршалович на брифинге 27 апреля.
По словам заместителя директора департамента планирования применения Главного управления НГУ, оккупанты, "не имея никаких достижений на поле боя", продолжают обстреливать позиции украинских защитников.
"На Запорожском и Херсонском направлениях, где выполняют боевые задания воины-гвардейцы, враг перешел к обороне", – рассказал Уршалович.
Полковник добавил, что на прошлой неделе группа аэроразведки 27 Печерской бригады на Лиманском, Донецком и Запорожском направлениях обнаружила и совместно с артиллеристами уничтожила четыре САУ, две гаубицы, шесть ББМ, две единицы специальной гусеничной и 12 единиц автотехники захватчиков.
"Также в течение недели защитники выполнили 460 огневых задач, в результате которых подтверждено уничтожение около 80 оккупантов, трех минометов 120 калибра с расчетами и двух единиц автотехники", – подытожил нацгвардеец.
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