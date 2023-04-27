Оккупанты перешли к обороне на Запорожском и Херсонском направлениях – Нацгвардия

На юге Украины российские захватчики перешли к обороне. Об этом сообщил полковник Национальной гвардии Николай Уршалович на брифинге 27 апреля.

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По словам заместителя директора департамента планирования применения Главного управления НГУ, оккупанты, "не имея никаких достижений на поле боя", продолжают обстреливать позиции украинских защитников.

"На Запорожском и Херсонском направлениях, где выполняют боевые задания воины-гвардейцы, враг перешел к обороне", – рассказал Уршалович.

Полковник добавил, что на прошлой неделе группа аэроразведки 27 Печерской бригады на Лиманском, Донецком и Запорожском направлениях обнаружила и совместно с артиллеристами уничтожила четыре САУ, две гаубицы, шесть ББМ, две единицы специальной гусеничной и 12 единиц автотехники захватчиков.

"Также в течение недели защитники выполнили 460 огневых задач, в результате которых подтверждено уничтожение около 80 оккупантов, трех минометов 120 калибра с расчетами и двух единиц автотехники", – подытожил нацгвардеец.

25 апреля 2023 года россияне начали эвакуацию в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, вывозили коллаборантов.

27 апреля агентство Reuters обнародовало данные, согласно которым самые мощные укрепления армия РФ построила в южной части Запорожской области и на подходах к Крыму.

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Олег Васьків

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