UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты перешли к обороне на Запорожском и Херсонском направлениях – Нацгвардия

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 14:36
Оккупанты перешли к обороне на Запорожском и Херсонском направлениях – Нацгвардия - Фото
Николай Уршалович (Фото: Military Media Center)

На юге Украины российские захватчики перешли к обороне. Об этом сообщил полковник Национальной гвардии Николай Уршалович на брифинге 27 апреля.

По словам заместителя директора департамента планирования применения Главного управления НГУ, оккупанты, "не имея никаких достижений на поле боя", продолжают обстреливать позиции украинских защитников.

"На Запорожском и Херсонском направлениях, где выполняют боевые задания воины-гвардейцы, враг перешел к обороне", – рассказал Уршалович.

Полковник добавил, что на прошлой неделе группа аэроразведки 27 Печерской бригады на Лиманском, Донецком и Запорожском направлениях обнаружила и совместно с артиллеристами уничтожила четыре САУ, две гаубицы, шесть ББМ, две единицы специальной гусеничной и 12 единиц автотехники захватчиков.

"Также в течение недели защитники выполнили 460 огневых задач, в результате которых подтверждено уничтожение около 80 оккупантов, трех минометов 120 калибра с расчетами и двух единиц автотехники", – подытожил нацгвардеец.

  • 25 апреля 2023 года россияне начали эвакуацию в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, вывозили коллаборантов.
  • 27 апреля агентство Reuters обнародовало данные, согласно которым самые мощные укрепления армия РФ построила в южной части Запорожской области и на подходах к Крыму.

Читайте также: Крым. Оккупанты построили сеть траншей и заграждений, кое-где длиной в 900 метров – фото

Олег Васьків
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война запорожская область нацгвардия Херсонская область южный фронт
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 