Статья Залужного разжигает дебаты в Конгрессе США о военной поддержке Украины – Politico

В колонке для The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российско-украинская война становится позиционной и рассказал, что должно помочь Украине выйти "из тупика". Его оценка разжигает "партийные страсти" в Конгрессе США, сообщает Politico со ссылкой на американских законодателей.

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Республиканцы утверждают, что заявления Залужного становятся поводом к пересмотру американской поддержки Киева в духе "столько, сколько будет необходимо". Заявление Залужного, похоже, направлено на то, чтобы повлиять на дебаты в американском Конгрессе, пишет Politico.

Сенатор-республиканец Джош Хоули, скептик по увеличению помощи Киеву, сказал, что откровенность Залужного "пробила большую дыру в политике администрации США" по отношению к Украине.

По мнению Хоули, США должны продолжать финансировать Украину во всех аспектах, а не только в военном, чтобы ситуация не зашла в тупик.

"Это, естественно, вызывает вопрос: какая именно наша стратегия по поводу конечной цели? Какой здесь план? Я не думаю, что у них есть план" – сказал он.

Сенатор-демократ Бен Кардин отметил, что оценка Залужного "совпадает с тем, что нам сообщали".

"Была надежда, что они добьются больших успехов", – заявил он, надеясь, что Украина сможет удержать территории, которые она освободила от оккупации России при поддержке Америки.

Politico отмечает, что Сенат, скорее всего, одобрит увеличение помощи Украине. Однако спикеру Палаты представителей Майку Джонсону приходится убеждать более скептически настроенных коллег.

В то же время, аргументы Венса и Хоули все еще остаются мнением меньшинства в Сенате, ведь большинство сенаторов от обеих партий все еще заявляют, что хотят продолжать помогать Украине выйти из "тупика", добавляют журналисты.

Politico пишет, что хотя количество противников этого все равно увеличивается, поскольку внимание США, в частности, переключилось на помощь Израилю, заявления Залужного не ослабили поддержку со стороны самых активных сторонников Украины в Конгрессе.

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