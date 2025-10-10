Чрезвычайно опасные: найдены обломки ракеты РФ, способной нести кассетные суббоеприпасы

Фото: Кременчугское райуправление полиции

В городе Кременчуг Полтавской области полицейские взрывотехники обнаружили обломки российской ракеты, которая может нести кассетную боевую часть. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачев.

Он отметил, что такие шаровидные суббоеприпасы являются чрезвычайно опасными и могут сдетонировать в любой момент.

Правоохранители призвали граждан в случае обнаружения обломков ракет или шаровидных элементов ни при каких обстоятельствах не подходить и не касаться их, а вместо этого отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить полиции или спасателям.

В ночь на 10 октября оккупанты в очередной раз атаковали Полтавскую область – из-за падения обломков и прямых попаданий был поврежден объект критической инфраструктуры, также пострадали частные дома и транспорт. Данных о пострадавших в полицию не поступало.

