Надзвичайно небезпечні: у Кременчуці знайшли уламки ракети РФ, здатної нести касетні суббоєприпаси
У місті Кременчук на Полтавщині поліційні вибухотехніки виявили уламки російської ракети, яка може нести касетну бойову частину. Про це повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов.
Він наголосив, що такі кулясті суббоєприпаси є надзвичайно небезпечними та можуть здетонувати у будь-яку мить.
Правоохоронці закликали громадян у разі виявлення уламків ракет або кулястих елементів за будь-яких обставин не підходити та не торкатися них, а натомість відійти на безпечну відстань і негайно повідомити поліції або рятувальникам.
У ніч на 10 жовтня окупанти вчергове атакували Полтавщину – через падіння уламків та прямих влучань було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, також постраждали приватні будинки й транспорт. Даних про постраждалих до поліції не надходило.
- Росія масовано атакувала об’єкти критичної інфраструктури України, запустивши понад 450 дронів і більш ніж три десятки ракет. Через атаку загинула дитина, постраждали десятки людей.
- В областях почали діяти аварійні відключення. Збільшено кількість патрулів поліції на вулицях і в транспорті у Києві та інших областях.
