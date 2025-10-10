Надзвичайно небезпечні: у Кременчуці знайшли уламки ракети РФ, здатної нести касетні суббоєприпаси

Фото: Кременчуцьке райуправління поліції

У місті Кременчук на Полтавщині поліційні вибухотехніки виявили уламки російської ракети, яка може нести касетну бойову частину. Про це повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов.

Він наголосив, що такі кулясті суббоєприпаси є надзвичайно небезпечними та можуть здетонувати у будь-яку мить.

Фото: Кременчуцьке райуправління поліції

Правоохоронці закликали громадян у разі виявлення уламків ракет або кулястих елементів за будь-яких обставин не підходити та не торкатися них, а натомість відійти на безпечну відстань і негайно повідомити поліції або рятувальникам.

У ніч на 10 жовтня окупанти вчергове атакували Полтавщину – через падіння уламків та прямих влучань було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, також постраждали приватні будинки й транспорт. Даних про постраждалих до поліції не надходило.

