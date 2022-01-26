Даже "ограниченное" вторжение РФ в Украину смертельно опасно для Европы – посол в Японии

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский считает, что даже если Россия начнет в Украине не полномасштабную, а "ограниченную" войну, это будет представлять смертельную угрозу для Европы. Мнение дипломата передает Reuters.

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"Если дойдет до войны, то это будет первая в истории человечества война против страны, на территории которой 15 ядерных реакторов и 30 000 км газо- и нефтепроводов", – сказал Корсунский на мероприятии в Токио.

Посол заявил, что если вся эта инфраструктура будет разрушена, не только Украины "больше не будет", но и Центральной Европы тоже, а также, вероятно, "пострадает и Западная Европа".

При этом Корсунский считает, что вероятность начала Россией открытого вторжения по-прежнему невелика. К тому же, говорит дипломат, армия Украины очень хорошо подготовлена к обороне.

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Сергей Бережной

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