Даже "ограниченное" вторжение РФ в Украину смертельно опасно для Европы – посол в Японии
Посол Украины в Японии Сергей Корсунский считает, что даже если Россия начнет в Украине не полномасштабную, а "ограниченную" войну, это будет представлять смертельную угрозу для Европы. Мнение дипломата передает Reuters.
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"Если дойдет до войны, то это будет первая в истории человечества война против страны, на территории которой 15 ядерных реакторов и 30 000 км газо- и нефтепроводов", – сказал Корсунский на мероприятии в Токио.
Посол заявил, что если вся эта инфраструктура будет разрушена, не только Украины "больше не будет", но и Центральной Европы тоже, а также, вероятно, "пострадает и Западная Европа".
При этом Корсунский считает, что вероятность начала Россией открытого вторжения по-прежнему невелика. К тому же, говорит дипломат, армия Украины очень хорошо подготовлена к обороне.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- На этой неделе США должны предоставить письменный ответ на требования РФ, после чего главы дипломатий должны встретиться вновь.
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