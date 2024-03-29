Данилов может стать новым послом в Буркина-Фасо – источник (исправлено)исправлено
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов может стать послом в африканской стране. Об этом LIGA.net сообщил бывший член команды Офиса президента. Впоследствии информация оказалась ложной – президент Владимир Зеленский согласовал назначение Данилова послом Украины в Молдове.
Еще один собеседник в команде главы государства отказался комментировать информацию.
Сегодня Зеленский подтвердил, что Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении.
ИСПРАВЛЕНО в 19:19. LIGA.net приносит извинения за некорректную информацию. В первоначальной версии новости сообщалось, что Данилов якобы может стать послом в Буркино-Фасо, но в этой африканской стране нет посольства Украины, она относится к зоне ответственности посольства Украины в Тунисе. Источником ложной информации был бывший замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
- 8 февраля 2024 года Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.
- 7 марта президент согласовал бывшего главкома на должность посла Украины в Великобритании.
- Позже Зеленский заявил, что Залужный сам видел себя в дипломатии.
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