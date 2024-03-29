Данілов може стати новим послом у Буркіна-Фасо – джерело (виправлено)

Олексій Данілов (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов може стати послом в африканській країні. Про це LIGA.net повідомив колишній член команди Офісу президента. Згодом інформація виявилася хибною – президент Володимир Зеленський погодив призначення Данілова послом України в Молдові.

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Ще один співрозмовник видання в команді глави держави відмовився коментувати інформацію.

Сьогодні Зеленський підтвердив, що Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямі.

ВИПРАВЛЕНО о 19:19. LIGA.net просить вибачення за некоректну інформацію. У початковій версії новини повідомлялося, що Данілов нібито може стати послом у Буркіно-Фасо, але в цій африканській країні немає посольства України, вона належить до зони відповідальності посольства України в Тунісі. Джерелом хибної інформації був колишній заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Скриншот листування з Кирилом Тимошенко

8 лютого 2024 року Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

7 березня президент погодив колишнього головкома на посаду посла України у Великій Британії.

Пізніше Зеленський заявив, що Залужний сам бачив себе в дипломатії.

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