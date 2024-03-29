Данілов може стати новим послом у Буркіна-Фасо – джерело (виправлено)виправлено
Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов може стати послом в африканській країні. Про це LIGA.net повідомив колишній член команди Офісу президента. Згодом інформація виявилася хибною – президент Володимир Зеленський погодив призначення Данілова послом України в Молдові.
Ще один співрозмовник видання в команді глави держави відмовився коментувати інформацію.
Сьогодні Зеленський підтвердив, що Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямі.
ВИПРАВЛЕНО о 19:19. LIGA.net просить вибачення за некоректну інформацію. У початковій версії новини повідомлялося, що Данілов нібито може стати послом у Буркіно-Фасо, але в цій африканській країні немає посольства України, вона належить до зони відповідальності посольства України в Тунісі. Джерелом хибної інформації був колишній заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
- 8 лютого 2024 року Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.
- 7 березня президент погодив колишнього головкома на посаду посла України у Великій Британії.
- Пізніше Зеленський заявив, що Залужний сам бачив себе в дипломатії.
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