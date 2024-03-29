Зеленський: Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку

Олексій Данілов (Фото: Facebook-акаунт Олексія Данілова)

Президент Володимир Зеленський заявив, що колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку. Про це український лідер сказав під час засідання РНБО в оновленому складі.

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Зеленський, відкриваючи засідання, подякував Данілову за його роботу. Президент підкреслив його професіоналізм та повідомив, що він працюватиме на новій посаді, однак не уточнив, на якій саме.

"Я хочу передусім подякувати Олексію Мячеславовичу. Дуже дякую за ці роки роботи – потужної, професійної. Олексій Мячеславович продовжить роботу на іншому напрямку, дипломатичному", – сказав президент.

26 березня Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО. На його місце був призначений Олександр Литвиненко, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки. Президент того ж дня заявив, що Данілова переведуть на інший напрямок.

29 березня Зеленський звільнив посла України в Молдові Марка Шевченка з посади. Причини такого рішення президента наразі невідомі.

8 лютого 2024 року Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

7 березня президент погодив колишнього головкома на посаду посла України у Великій Британії.

Пізніше Зеленський заявив, що Залужний сам бачив себе в дипломатії.

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