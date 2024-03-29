Зеленский: Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении

Алексей Данилов (Фото: Facebook-аккаунт Алексея Данилова)

Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении. Об этом украинский лидер сказал во время заседания СНБО в обновленном составе.

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Зеленский, открывая заседание, поблагодарил Данилову за его работу. Президент подчеркнул его профессионализм и сообщил, что он будет работать на новой должности, однако не уточнил, на какой именно.

"Я хочу прежде всего поблагодарить Алексея Мячеславовича. Большое спасибо за эти годы работы – мощной, профессиональной. Алексей Мячеславович продолжит работу на другом направлении, на направлении дипломатическом", – сказал президент.

26 марта Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. На его место был назначен Александр Литвиненко, ранее возглавлявший Службу внешней разведки. Президент в тот же день заявил, что Данилова переведут на другое направление.

29 марта Зеленский уволил посла Украины в Молдове Марка Шевченко с должности. Причины такого решения президента пока неизвестны.

8 февраля 2024 года Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

7 марта президент согласовал бывшего главкома на должность посла Украины в Великобритании.

Позже Зеленский заявил, что Залужный сам видел себя в дипломатии.

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