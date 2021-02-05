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Данилов заявил, что на каналах Медведчука работали в среднем за 5000 грн в месяц

05.02.2021, 21:43
Данилов заявил, что на каналах Медведчука работали в среднем за 5000 грн в месяц - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба президента)
дополнено обновлено

По данным СНБО, на телеканалах из "пула" Виктора Медведчука, против которых были введены санкции, сотрудники работали за зарплату, которая в среднем составляла 5 000 грн. Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Он ответил на реплику депутата от ОПЗЖ Юрия Бойко, который сказал о полутора тысячах людей, которые в результате санкций якобы потеряют работу.

Данилов в ответ процитировал информацию за 2020 год, которая была представлена на заседании СНБО во время принятия решения о санкциях: "Предприятие ТВ Выбор, среднее количество работающих — один человек, Новый формат — один человек, Ариадна — один человек, телекомпания 112 — 33 человека, Партнер ТФ — один человек, Лидер ТВ — один человек".

По его словам, средняя зарплата на этих телеканалах — 5 000 грн.

Данилов отметил, что президент Владимир Зеленский предложил трудоустроить людей, которые лишаться работы, и даже увеличить им на 20-25% зарплату.

ОБНОВЛЕНО В 22:00. Позже, во время рекламной паузы, Данилов показал документ о зарплатах сотрудников телеканалов, который цитировал в эфире. Из документа видно, что не на всех предприятиях Козака работало по одному человеку: к примеру, на ООО НОВОСТИ 24 ЧАСА работал 441 человек, а на ООО Новые коммуникации — 383. Почему он не назвал во время своего выступления эти цифры, Данилов не уточнил. 

Как известно, санкции введены против ООО Ариадна ТВ, ООО НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ, ООО ТВ ВЫБОР, ООО Телерадиокомпания 112 ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО НОВОСТИ 24 ЧАСА, ООО Новые коммуникации. Эти компании владеют телеканалами NewsOne, Zik и 112.

  • В ночь на 3 февраля президент Владимир Зеленский  ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Козака и принадлежащих ему телеканалов, которые входят в так называемый пул Медведчука. В Офисе президента объяснили свое решение тем, что NewsOne, Zik и 112 Украина "используются как инструменты чужой иностранной пропаганды", также "есть вопросы" к их финансированию. Указанные телеканалы назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ".
  • Зеленский на встрече с руководителями украинских телевизионных каналов заявил, что санкции против телеканалов из "пула Медведчука" обоснованы "финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями".
  • Сегодня президент записал видеообращение к тем, "кто относится к украинскому языку с опаской", в котором на русском языке объяснил свое решение о блокировании телеканалов "из пула Медведчука"

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Вадим Ребрина
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