Данилов обратился к Германии насчет ракет Taurus: Гитлера тоже все боялись, это поражение
31.08.2023, 13:29
Алексей Данилов (Фото: СНБО)
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал немецкие власти не бояться передачи Украине ракет Taurus. Об этом он сообщил в интервью изданию Welt.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, нерешительность в военной помощи Украине — это не недоверие к Киеву, а страх перед Россией.
"Некоторые боятся разозлить Россию, что, на наш взгляд, абсолютно неправильно. Хочу напомнить, что некоторое время назад Гитлера все боялись, и чем это закончилось, известно", — сказал Данилов.
Он отметил, что боязнь политических лидеров Германии является опасностью.
"Если вы боитесь, вы неизбежно проиграете", — подчеркнул секретарь СНБО.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет применять ракеты ATACMS и Taurus только в пределах своей территории.
СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 — дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.
Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.
Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.
- По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
- 7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.
- 10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято уже вскоре.
- Однако Шольц сказал, что относительно поставки Taurus "нет нового положения дел, о котором можно было бы сообщить".
Читайте также: В Бундестаге выступили против ограничений для ракет Taurus для Украины – за 500 км
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии