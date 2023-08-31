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Данилов обратился к Германии насчет ракет Taurus: Гитлера тоже все боялись, это поражение

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 13:29
Данилов обратился к Германии насчет ракет Taurus: Гитлера тоже все боялись, это поражение - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал немецкие власти не бояться передачи Украине ракет Taurus. Об этом он сообщил в интервью изданию Welt.

По его словам, нерешительность в военной помощи Украине — это не недоверие к Киеву, а страх перед Россией. 
"Некоторые боятся разозлить Россию, что, на наш взгляд, абсолютно неправильно. Хочу напомнить, что некоторое время назад Гитлера все боялись, и чем это закончилось, известно", — сказал Данилов.
Он отметил, что боязнь политических лидеров Германии является опасностью. 
"Если вы боитесь, вы неизбежно проиграете", — подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет применять ракеты ATACMS и Taurus только в пределах своей территории. 

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 — дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.
  • По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
  • 7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.
  • 10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято уже вскоре.
  • Однако Шольц сказал, что относительно поставки Taurus "нет нового положения дел, о котором можно было бы сообщить".

Читайте также: В Бундестаге выступили против ограничений для ракет Taurus для Украины – за 500 км

Дмитрий Гриниченко
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Германиявойнавоенная помощьАлексей ДаниловTaurus
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