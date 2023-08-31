Данилов обратился к Германии насчет ракет Taurus: Гитлера тоже все боялись, это поражение

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал немецкие власти не бояться передачи Украине ракет Taurus. Об этом он сообщил в интервью изданию Welt.

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По его словам, нерешительность в военной помощи Украине — это не недоверие к Киеву, а страх перед Россией.

"Некоторые боятся разозлить Россию, что, на наш взгляд, абсолютно неправильно. Хочу напомнить, что некоторое время назад Гитлера все боялись, и чем это закончилось, известно", — сказал Данилов.

Он отметил, что боязнь политических лидеров Германии является опасностью.

"Если вы боитесь, вы неизбежно проиграете", — подчеркнул секретарь СНБО.

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