Данілов звернувся до Німеччини щодо ракет Taurus: Гітлера теж усі боялися, це веде до поразки
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов закликав німецьку владу не боятися передання Україні ракет Taurus. Про це він повідомив у інтерв'ю газеті Welt.
За його словами, нерішучість у військовій допомозі Україні — це не недовіра до Києва, а страх перед Росією.
"Дехто боїться роздратувати Росію, що, на наш погляд, абсолютно неправильно. Хочу нагадати, що деякий час тому Гітлера всі боялися, і чим це закінчилося, відомо", — сказав Данілов.
Він зазначив, що страх політичних лідерів Німеччини є небезпекою.
"Якщо ви боїтеся, ви неминуче програєте", — наголосив секретар РНБО.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна застосовуватиме ракети ATACMS та Taurus лише в межах своєї території.
Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.
- За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.
- 7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що в Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.
- 10 серпня у німецьких ЗМІ писали, що рішення про постачання Україні ракет Taurus може бути ухвалене незабаром.
- Однак Шольц сказав, що стосовно постачання Taurus "немає нового стану справ, про який можна було б повідомити".
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