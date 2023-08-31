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Данилов опроверг информацию западных медиа о якобы 70 000 погибших украинских воинов

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 13:59
Данилов опроверг информацию западных медиа о якобы 70 000 погибших украинских воинов - Фото
Алексей Данилов (Фото: ОП)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов опроверг информацию о якобы 70 000 погибших украинских воинов. Об этом он сообщил в интервью изданию Welt.

По его словам, заявление о потерях в 70 000 человек абсолютно не соответствует действительности.
Он отметил, что в Украине не такая большая армия, чтобы говорить о таких цифрах. 

"Видимо, те, кто привел такие цифры, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране. Почему авторитетные журналисты распространяют такую обманчивую информацию о наших потерях, мне непонятно", — сказал Данилов.

Украинское руководство с начала полномасштабного вторжения "мониторит все процессы на территории", подчеркнул секретарь СНБО.

  • 19 июня министр обороны Резников признал, что Силы обороны несут потери во время контрнаступления, однако эти потери гораздо меньше, чем в РФ.
  • 19 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что информация об общем количестве погибших и раненых во время военного положения является государственной тайной, враг может использовать такие данные для просчета действий Украины.
  • В ответ на запрос LIGA.net в Нацполиции сообщили, что в результате российской агрессии в Украине погибли более 8 000 мирных жителей.

Читайте также: Россияне разгоняют фейковую цитату Резникова о мобилизации украинцев в Канаде – СНБО

Дмитрий Гриниченко
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