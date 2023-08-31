Данилов опроверг информацию западных медиа о якобы 70 000 погибших украинских воинов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов опроверг информацию о якобы 70 000 погибших украинских воинов. Об этом он сообщил в интервью изданию Welt.

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По его словам, заявление о потерях в 70 000 человек абсолютно не соответствует действительности.

Он отметил, что в Украине не такая большая армия, чтобы говорить о таких цифрах.

"Видимо, те, кто привел такие цифры, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране. Почему авторитетные журналисты распространяют такую обманчивую информацию о наших потерях, мне непонятно", — сказал Данилов.

Украинское руководство с начала полномасштабного вторжения "мониторит все процессы на территории", подчеркнул секретарь СНБО.

19 июня министр обороны Резников признал, что Силы обороны несут потери во время контрнаступления, однако эти потери гораздо меньше, чем в РФ.

19 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что информация об общем количестве погибших и раненых во время военного положения является государственной тайной, враг может использовать такие данные для просчета действий Украины.

В ответ на запрос LIGA.net в Нацполиции сообщили, что в результате российской агрессии в Украине погибли более 8 000 мирных жителей.

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