Данілов спростував інформацію західних медіа про нібито 70 000 загиблих українських воїнів

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов спростував інформацію про нібито 70 000 загиблих українських воїнів. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Welt.

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За його словами, заява про втрати у 70 000 воїнів абсолютно не відповідає дійсності.

Він зазначив, що Україна не має такої великої армії, щоб говорити про такі цифри.

"Мабуть, ті, хто навів такі цифри, не мають точної інформації про ситуацію в нашій країні. Чому авторитетні журналісти поширюють таку оманливу інформацію про наші втрати, мені незрозуміло", — сказав Данілов.

Українське керівництво з початку повномасштабного вторгнення "моніторить усі процеси на території", наголосив секретар РНБО.

19 червня міністр оборони Резніков визнав, що Сили оборони зазнають втрат під час контрнаступу, проте ці втрати набагато менші, ніж у РФ.

19 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що інформація щодо загальної кількості загиблих та поранених під час воєнного стану є державною таємницею, ворог може використовувати такі дані для прорахунку дій України.

У відповідь на запит LIGA.net у Нацполіції повідомили, що внаслідок російської агресії в Україні загинули понад 8 000 мирних жителів.

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