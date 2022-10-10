Данилов ответил Кремлю на ракетный обстрел Украины: Вызываете только ярость и презрение

Массированный ракетный обстрел Украины, который Россия нанесла утром 10 октября, вызывает у украинцев только ярость и презрение. Об этом заявил в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"кремль и российская банда! Своими обстрелами вы вызываете у нас только ярость и презрение! Не страх, не желание о чем-то договариваться. Вы пробуждаете у нас желание уничтожать вас, террористов, где бы вы ни находились – на улицах и в бункерах, на море и на суше", – написал Данилов.

Он подчеркнул, что российская власть способна напугать только людей, которые живут на территории страны агрессора.

"Вы можете пугать только послушное российское стадо. Вам нас НИКОГДА не сломить. А государство-террорист не спасут никакие ракеты, это только увеличивает нашу жажду Победы и мести", – написал секретарь СНБО.

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Наталія Медведєва

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