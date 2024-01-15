Данилов призвал Запад перевооружаться – надо быть готовыми к "горячей" фазе войны
Европейский союз, США и другие страны демократического лагеря стоят перед необходимостью принятия важных стратегических решений и возвращения вопроса военной безопасности в приоритетную повестку дня. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Чиновник считает, что Запад снова возвращается к состоянию необходимости быть готовыми к "горячей" фазе войны, а это требует современной армии.
"Это трудный, но необходимый выбор между желанием сохранить уровень комфорта и благосостояния и необходимостью перераспределения ресурсов для сферы безопасности и обороны", – написал Данилов.
Секретарь СНБО считает, что "уничтожив фашистскую тиранию, Запад совершил ошибку, не добив вовремя его кровного брата-близнеца, российскую диктатуру". По его мнению, дальнейшие ошибки дорого будут стоить всем.
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"Мир снова возвращается к состоянию необходимости быть готовыми к "горячей" фазе войны, а это требует современной армии, новейшего вооружения и обученных солдат. Такая перестройка будет сделана вовремя и осознанно или поздно и под принуждением", – подчеркнул он.
По словам Данилова, ситуация с миллионами снарядов для Украины – "лакмусовая бумага готовности национальных западных экономик к военным вызовам".
"Результаты теста максимально тревожные. Время иллюзий "вечного мира" закончилось 24 февраля 2022 года, дальнейшее пребывание в состоянии самоуспокоения – смертельно опасно", – подытожил чиновник.
- 14 ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.
- 17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому союзу следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставить обещанный миллион снарядов к весне 2024 года.
- В январе президент Зеленский заявил, что на союзников, обязавшихся предоставить Украине миллион снарядов, уже "нужно давить".
- 11 января спикер Еврокомиссии по вопросам оборонной промышленности Бернсель сказала, что европейские союзники могут изготовить для Украины миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.
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