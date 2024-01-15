Данилов призвал Запад перевооружаться – надо быть готовыми к "горячей" фазе войны

Секретарь СНБО считает, что ситуация с миллионами снарядов для Украины – "лакмусовая бумага готовности западных экономик к военным вызовам"

Алексей Данилов (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Европейский союз, США и другие страны демократического лагеря стоят перед необходимостью принятия важных стратегических решений и возвращения вопроса военной безопасности в приоритетную повестку дня. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Чиновник считает, что Запад снова возвращается к состоянию необходимости быть готовыми к "горячей" фазе войны, а это требует современной армии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Это трудный, но необходимый выбор между желанием сохранить уровень комфорта и благосостояния и необходимостью перераспределения ресурсов для сферы безопасности и обороны", – написал Данилов.

Секретарь СНБО считает, что "уничтожив фашистскую тиранию, Запад совершил ошибку, не добив вовремя его кровного брата-близнеца, российскую диктатуру". По его мнению, дальнейшие ошибки дорого будут стоить всем.

Читайте также: Стандарт НАТО. Камышин: В 2024 году планируем серийное производство снарядов калибра 155 мм.

"Мир снова возвращается к состоянию необходимости быть готовыми к "горячей" фазе войны, а это требует современной армии, новейшего вооружения и обученных солдат. Такая перестройка будет сделана вовремя и осознанно или поздно и под принуждением", – подчеркнул он.

По словам Данилова, ситуация с миллионами снарядов для Украины – "лакмусовая бумага готовности национальных западных экономик к военным вызовам".

"Результаты теста максимально тревожные. Время иллюзий "вечного мира" закончилось 24 февраля 2022 года, дальнейшее пребывание в состоянии самоуспокоения – смертельно опасно", – подытожил чиновник.

14 ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.

17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому союзу следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставить обещанный миллион снарядов к весне 2024 года.

В январе президент Зеленский заявил, что на союзников, обязавшихся предоставить Украине миллион снарядов, уже "нужно давить".

11 января спикер Еврокомиссии по вопросам оборонной промышленности Бернсель сказала, что европейские союзники могут изготовить для Украины миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.

Читайте также: Буданов: Вопрос количества вооружений важен. Нужны не только новые системы, но и старые