Данілов закликав Захід переозброюватися – треба бути готовими до "гарячої" фази війни

Секретар РНБО вважає, що ситуація з мільйонами снарядів для України – "лакмусовий папір готовності національних західних економік до військових викликів"

Олексій Данілов (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Європейський союз, США та інші країни демократичного табору стоять перед потребою прийняття важливих стратегічних рішень та повернення питання військової безпеки у пріоритетний порядок денний. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов. Посадовець вважає, що Захід знову повертається до стану необхідності бути готовими до "гарячої" фази війни, а це вимагає сучасної армії.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Це важкий, але необхідний вибір між бажанням зберегти рівень комфорту й добробуту та необхідністю перерозподілу ресурсів для сфери безпеки і оборони", – написав Данілов.

Секретар РНБО вважає, що "знищивши фашистську тиранію, Захід зробив помилку, не добивши вчасно його кревного брата-близнюка, російську диктатуру". На його думку, подальші помилки дорого коштуватимуть усім.

Читайте також: Стандарт НАТО. Камишін: У 2024 році плануємо серійне виробництво снарядів калібру 155 мм

"Світ знову повертається до стану необхідності бути готовими до "гарячої" фази війни, а це потребує сучасної армії, новітнього озброєння і навчених солдатів. Така перебудова буде зроблена вчасно й усвідомлено або запізно і під примусом", – наголосив він.

За словами Данілова, ситуація з мільйонами снарядів для України – "лакмусовий папір готовності національних західних економік до військових викликів".

"Результати тесту максимально тривожні. Час ілюзій "вічного миру" скінчився 24 лютого 2022 року, подальше перебування в стані самозаспокоєння – смертельно небезпечне", – підсумував посадовець.

14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському союзу варто почати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року.

У січні президент Зеленський заявив, що на союзників, які зобов'язалися надати Україні мільйон снарядів, вже "потрібно тиснути".

11 січня речниця Єврокомісії з питань оборонної промисловості Бернсель сказала, що європейські союзники можуть виготовити для України мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

Читайте також: Буданов: Питання кількості озброєнь важливе. Потрібні не лише нові системи, а й старі