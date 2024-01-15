Данілов закликав Захід переозброюватися – треба бути готовими до "гарячої" фази війни
Європейський союз, США та інші країни демократичного табору стоять перед потребою прийняття важливих стратегічних рішень та повернення питання військової безпеки у пріоритетний порядок денний. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов. Посадовець вважає, що Захід знову повертається до стану необхідності бути готовими до "гарячої" фази війни, а це вимагає сучасної армії.
"Це важкий, але необхідний вибір між бажанням зберегти рівень комфорту й добробуту та необхідністю перерозподілу ресурсів для сфери безпеки і оборони", – написав Данілов.
Секретар РНБО вважає, що "знищивши фашистську тиранію, Захід зробив помилку, не добивши вчасно його кревного брата-близнюка, російську диктатуру". На його думку, подальші помилки дорого коштуватимуть усім.
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"Світ знову повертається до стану необхідності бути готовими до "гарячої" фази війни, а це потребує сучасної армії, новітнього озброєння і навчених солдатів. Така перебудова буде зроблена вчасно й усвідомлено або запізно і під примусом", – наголосив він.
За словами Данілова, ситуація з мільйонами снарядів для України – "лакмусовий папір готовності національних західних економік до військових викликів".
"Результати тесту максимально тривожні. Час ілюзій "вічного миру" скінчився 24 лютого 2022 року, подальше перебування в стані самозаспокоєння – смертельно небезпечне", – підсумував посадовець.
- 14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.
- 17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському союзу варто почати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року.
- У січні президент Зеленський заявив, що на союзників, які зобов'язалися надати Україні мільйон снарядів, вже "потрібно тиснути".
- 11 січня речниця Єврокомісії з питань оборонної промисловості Бернсель сказала, що європейські союзники можуть виготовити для України мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.
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