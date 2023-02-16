Данилов: Россия готовится нанести массированный ракетный удар по Украине 23-24 февраля
Российские оккупанты готовятся к нанесению очередного массированного ракетного удара по Украине 23-24 февраля, когда будет годовщина начала большой войны. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, россияне готовятся и будут пытаться нанести еще один крупный удар 23-24 февраля.
"Нужно сохранять спокойствие, мы к этому готовы. Мы уже отбивали атаки 115-120 ракет. Будет тяжело, нужно готовиться, но мы справимся и победим", — сказал Данилов.
Он выразил уверенность, что летом ситуация на фронте изменится в пользу Украины.
"РФ будет демонтирована в том виде, в котором она существует. В ином случае она будет угрожать Украине и всему миру. Все умные люди это понимают", — подчеркнул секретарь СНБО.
- Российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области во время воздушной тревоги в ночь на 16 февраля.
- В Павлограде российские ракеты разрушили семь частных домов и повредили промышленное предприятие.
- Также зафиксирован прилет по объекту критической инфраструктуры в районе Кропивницкого.
Читайте также: Ночью Россия нанесла ракетный удар по Украине. ПВО сбила 16 ракет – Воздушные силы
Комментарии