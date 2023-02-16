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Данилов: Россия готовится нанести массированный ракетный удар по Украине 23-24 февраля

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 09:57
Данилов: Россия готовится нанести массированный ракетный удар по Украине 23-24 февраля - Фото
Алексей Данилов (Фото: ОП)

Российские оккупанты готовятся к нанесению очередного массированного ракетного удара по Украине 23-24 февраля, когда будет годовщина начала большой войны. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, россияне готовятся и будут пытаться нанести еще один крупный удар 23-24 февраля. 

"Нужно сохранять спокойствие, мы к этому готовы. Мы уже отбивали атаки 115-120 ракет. Будет тяжело, нужно готовиться, но мы справимся и победим", — сказал Данилов.

Он выразил уверенность, что летом ситуация на фронте изменится в пользу Украины. 

"РФ будет демонтирована в том виде, в котором она существует. В ином случае она будет угрожать Украине и всему миру. Все умные люди это понимают", — подчеркнул секретарь СНБО.

Читайте также: Ночью Россия нанесла ракетный удар по Украине. ПВО сбила 16 ракет – Воздушные силы

Дмитро Гриниченко
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