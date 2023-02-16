Данилов: Россия готовится нанести массированный ракетный удар по Украине 23-24 февраля

Российские оккупанты готовятся к нанесению очередного массированного ракетного удара по Украине 23-24 февраля, когда будет годовщина начала большой войны. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, россияне готовятся и будут пытаться нанести еще один крупный удар 23-24 февраля.

"Нужно сохранять спокойствие, мы к этому готовы. Мы уже отбивали атаки 115-120 ракет. Будет тяжело, нужно готовиться, но мы справимся и победим", — сказал Данилов.

Он выразил уверенность, что летом ситуация на фронте изменится в пользу Украины.

"РФ будет демонтирована в том виде, в котором она существует. В ином случае она будет угрожать Украине и всему миру. Все умные люди это понимают", — подчеркнул секретарь СНБО.

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Дмитро Гриниченко

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