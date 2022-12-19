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Данилов: У РФ остался потенциал на две-четыре большие ракетные атаки. Но есть Иран и С-300

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 08:28
Данилов: У РФ остался потенциал на две-четыре большие ракетные атаки. Но есть Иран и С-300 - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что у России осталось потенциала на две-четыре большие ракетные атаки. Однако РФ пытается получить ракеты от Ирана, у нее остаются ракеты С-300, которыми она бьет по прифронтовым городам, и иранские дроны-камикадзе. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

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"Если считать на большие атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре нашкребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и они должны хоть какой-то запас оставить", – заявил Данилов.

По его словам, Россияне уже довольно давно использовали ракет больше, чем позволяют нормативы. При этом у РФ остается более-менее достаточно ракет С-300, говорит Данилов.

Он также назвал проблемой переговоры РФ с Ираном о поставках ракет. По словам Данилова, украинское военно-политическое руководство делает все, чтобы их не было, но не может гарантировать, что Тегеран не передаст ракеты.

Кроме того, у России остаются дроны-камикадзе Shahed-136. Данилов говорит, что Украина научилась с ними бороться: "Если нет каких-то форс-мажоров, то недавно был случай, когда мы все 100%, которые они направляли, сбили".

Читайте также: США: Иран и РФ – на пути к полноценному военному партнерству. Это угроза не только Украине

Марко Сировой
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Иран С-300 БПЛА ракеты армия рф беспилотники Алексей Данилов войска россии Shahed-136 дроны-камикадзе шахеды
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