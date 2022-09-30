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Данилов: В ближайшее время может быть попытка эскалации со стороны РФ, но ВСУ готовы

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 21:01
Данилов: В ближайшее время может быть попытка эскалации со стороны РФ, но ВСУ готовы - Фото
Алексей Данилов (фото – СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что в ближайшее время Россия предпримет попытку эскалации в войне против Украины, но уверяет, что Вооруженные Силы Украины готовы к этому. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"Конечно, РФ сейчас будет пытаться любым способом причинять нам максимальный вред. У них будут сейчас попытки активизировать [боевые действия]. Но мы верим в наши вооруженные силы, мы понимаем, что происходит на фронте", – сказал Данилов.

Он напомнил, что сегодня перед заседанием СНБО также состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего.

"Наши войска готовы к любому развитию событий. Мы считаем, что в ближайшее время может быть попытка эскалации со стороны РФ, – с учетом того, что у них происходит мобилизация, понимаем, что происходит. Но мы готовы и понимаем, как будет развиваться ситуация, и что ждет РФ", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО выразил уверенность, что в России движение протестующих против мобилизации женщин "скажет свое слово". Он отметил, что это движение уже разворачивается на Кавказе.

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"Именно женщины могут быть в авангарде всех тех процессов, которые сегодня происходят в РФ, потому что их мужей и детей отправляют сюда, чтобы их здесь уничтожили", – сказал Данилов.

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Оксана Житнюк
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война эскалация снбо Алексей Данилов
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