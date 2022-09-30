Данилов: В ближайшее время может быть попытка эскалации со стороны РФ, но ВСУ готовы

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что в ближайшее время Россия предпримет попытку эскалации в войне против Украины, но уверяет, что Вооруженные Силы Украины готовы к этому. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"Конечно, РФ сейчас будет пытаться любым способом причинять нам максимальный вред. У них будут сейчас попытки активизировать [боевые действия]. Но мы верим в наши вооруженные силы, мы понимаем, что происходит на фронте", – сказал Данилов.

Он напомнил, что сегодня перед заседанием СНБО также состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего.

"Наши войска готовы к любому развитию событий. Мы считаем, что в ближайшее время может быть попытка эскалации со стороны РФ, – с учетом того, что у них происходит мобилизация, понимаем, что происходит. Но мы готовы и понимаем, как будет развиваться ситуация, и что ждет РФ", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО выразил уверенность, что в России движение протестующих против мобилизации женщин "скажет свое слово". Он отметил, что это движение уже разворачивается на Кавказе.

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"Именно женщины могут быть в авангарде всех тех процессов, которые сегодня происходят в РФ, потому что их мужей и детей отправляют сюда, чтобы их здесь уничтожили", – сказал Данилов.

21 сентября российский диктатор объявил мобилизацию в России.

Сегодня Путин решил объявить "российскими" временно оккупированные украинские территории.

Президент Владимир Зеленский сегодня провел срочное заседание СНБО, на котором обсуждались пути противодействия попыткам аннексии. После заседания Зеленский объявил, что Украина подает заявку в НАТО. Также Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с РФ, пока Путин при власти.

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Оксана Житнюк

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