Данилов: В ближайшее время может быть попытка эскалации со стороны РФ, но ВСУ готовы
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что в ближайшее время Россия предпримет попытку эскалации в войне против Украины, но уверяет, что Вооруженные Силы Украины готовы к этому. Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Конечно, РФ сейчас будет пытаться любым способом причинять нам максимальный вред. У них будут сейчас попытки активизировать [боевые действия]. Но мы верим в наши вооруженные силы, мы понимаем, что происходит на фронте", – сказал Данилов.
Он напомнил, что сегодня перед заседанием СНБО также состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего.
"Наши войска готовы к любому развитию событий. Мы считаем, что в ближайшее время может быть попытка эскалации со стороны РФ, – с учетом того, что у них происходит мобилизация, понимаем, что происходит. Но мы готовы и понимаем, как будет развиваться ситуация, и что ждет РФ", – сказал Данилов.
Секретарь СНБО выразил уверенность, что в России движение протестующих против мобилизации женщин "скажет свое слово". Он отметил, что это движение уже разворачивается на Кавказе.
Читайте также: Зеленский обратился к Кавказу и другим коренным народам России – видео
"Именно женщины могут быть в авангарде всех тех процессов, которые сегодня происходят в РФ, потому что их мужей и детей отправляют сюда, чтобы их здесь уничтожили", – сказал Данилов.
- 21 сентября российский диктатор объявил мобилизацию в России.
- Сегодня Путин решил объявить "российскими" временно оккупированные украинские территории.
- Президент Владимир Зеленский сегодня провел срочное заседание СНБО, на котором обсуждались пути противодействия попыткам аннексии. После заседания Зеленский объявил, что Украина подает заявку в НАТО. Также Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с РФ, пока Путин при власти.
Читайте также: Путин готовит аннексию. Что будет дальше на войне России с Украиной: три сценария
Комментарии