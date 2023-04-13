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Данилова спросили о "бавовне" в Крыму. Напомнил об ОПК, который делает "перфектное" оружие

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 23:24
Данилова спросили о
Алексей Данилов (Фото: Олексій Данілов/Facebook)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не исключает, что причиной периодических взрывов в Крыму могут быть испытания Украиной новейших образцов вооружения. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Комментируя сегодняшние сообщения в соцсетях о взрывах в Крыму в районе, где якобы было много российской военной техники, Данилов подчеркнул, что Крым – это украинская территория.

Он отметил, что Украина отрабатывает отечественные новейшие образцы вооружения, и напомнил о годовщине потопления крейсера "Москва", которая с сегодняшнего дня является Днем работников ОПК. Сотрудники украинского оборонно-промышленного комплекса "делают перфектное оружие для уничтожения террористов, ворвавшихся на нашу территорию", отметил Данилов.

"Поверьте, если есть испытания того или иного вооружения, то они проходят на нашей территории. Еще раз подчеркиваю, Крым – это наша территория. Может там проходили именно в такой день испытания новых современных видов вооружения. Я этого не исключаю", – сказал Данилов.

Его также попросили прокомментировать появление фортификационных укреплений оккупантов в Крыму, в частности на побережьях со стороны Турции. Секретаря СНБО спросили, чего оккупанты ожидают "с той стороны, где точно нас нет".

"А кто вам сказал, что нас там нет? Где мы будем и когда – это знает только ограниченный круг лиц. Может они что-то там догадываются, вангуют, но, поверьте, их это точно не спасет, сколько бы километров траншей они себе не накапывали", – сказал Данилов.

Читайте также: Данилов: Поставка оружия в Украину идет, но есть определенные задержки

Оксана Житнюк
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война Крым Алексей Данилов
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