Данилова спросили о "бавовне" в Крыму. Напомнил об ОПК, который делает "перфектное" оружие

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не исключает, что причиной периодических взрывов в Крыму могут быть испытания Украиной новейших образцов вооружения. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Комментируя сегодняшние сообщения в соцсетях о взрывах в Крыму в районе, где якобы было много российской военной техники, Данилов подчеркнул, что Крым – это украинская территория.

Он отметил, что Украина отрабатывает отечественные новейшие образцы вооружения, и напомнил о годовщине потопления крейсера "Москва", которая с сегодняшнего дня является Днем работников ОПК. Сотрудники украинского оборонно-промышленного комплекса "делают перфектное оружие для уничтожения террористов, ворвавшихся на нашу территорию", отметил Данилов.

"Поверьте, если есть испытания того или иного вооружения, то они проходят на нашей территории. Еще раз подчеркиваю, Крым – это наша территория. Может там проходили именно в такой день испытания новых современных видов вооружения. Я этого не исключаю", – сказал Данилов.

Его также попросили прокомментировать появление фортификационных укреплений оккупантов в Крыму, в частности на побережьях со стороны Турции. Секретаря СНБО спросили, чего оккупанты ожидают "с той стороны, где точно нас нет".

"А кто вам сказал, что нас там нет? Где мы будем и когда – это знает только ограниченный круг лиц. Может они что-то там догадываются, вангуют, но, поверьте, их это точно не спасет, сколько бы километров траншей они себе не накапывали", – сказал Данилов.

По данным WP, оккупанты в Крыму построили сеть траншей и заграждений, кое-где длиной в 900 метров.

В Крыму и Севастополе парады и шествия на 9 мая не будут проводиться "из соображений безопасности".

Зеленский заявил, что Крым будет освобожден от российских оккупантов, поэтому нет альтернативы не только для Украины, но и для всего мира.

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Оксана Житнюк

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