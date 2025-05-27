Дания во время председательства в Совете ЕС готова давить на Венгрию по поводу Украины
Во время председательства в Совете Евросоюза, которое начнется 1 июля, Дания готова любыми способами давить на Венгрию из-за ее позиции по евроинтеграции Украины. Об этом в Брюсселе сообщила министр иностранных дел Дании Мари Бьерре.
"Это уже восьмой год, когда мы имеем дело с Венгрией, и мы не видим прогресса – наоборот, видим упадок в фундаментальных правах и ценностях. Мы должны их защищать, потому что это основа ЕС. Мы готовы продвигаться вперед по седьмой статье, если удастся найти консенсус", – сказала она.
Глава МИД Дании подчеркнула, что ее страна поддерживает процесс расширения ЕС и выступает за скорейшее открытие переговорных кластеров с Украиной. По ее словам, Копенгаген хотел бы, чтобы первый кластер переговоров с Украиной был открыт в ближайшее время.
"Украина готова к переговорам, она демонстрирует чрезвычайные результаты даже во время войны. Пора двигаться вперед", – добавила Бьерре.
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