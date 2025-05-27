Дания во время председательства в Совете ЕС готова давить на Венгрию по поводу Украины

Мари Бьерре (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Во время председательства в Совете Евросоюза, которое начнется 1 июля, Дания готова любыми способами давить на Венгрию из-за ее позиции по евроинтеграции Украины. Об этом в Брюсселе сообщила министр иностранных дел Дании Мари Бьерре.

"Это уже восьмой год, когда мы имеем дело с Венгрией, и мы не видим прогресса – наоборот, видим упадок в фундаментальных правах и ценностях. Мы должны их защищать, потому что это основа ЕС. Мы готовы продвигаться вперед по седьмой статье, если удастся найти консенсус", – сказала она.

Статья 7 Договора о Евросоюзе предусматривает механизм реагирования в случае, когда государство-член нарушает основополагающие ценности ЕС, такие как демократия, верховенство права и права человека. Если существует серьезный риск такого нарушения, Совет ЕС может вынести предупреждение. Если же нарушение уже произошло, Совет может применить санкции, в частности, временно лишить государство-члена некоторых прав, например, права голоса в Совете ЕС.

Глава МИД Дании подчеркнула, что ее страна поддерживает процесс расширения ЕС и выступает за скорейшее открытие переговорных кластеров с Украиной. По ее словам, Копенгаген хотел бы, чтобы первый кластер переговоров с Украиной был открыт в ближайшее время.

"Украина готова к переговорам, она демонстрирует чрезвычайные результаты даже во время войны. Пора двигаться вперед", – добавила Бьерре.