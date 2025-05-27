Данія під час свого головування у Раді ЄС готова тиснути на Угорщину щодо України
Під час головування у Раді Євросоюзу, яке розпочнеться 1 липня, Данія готова будь-якими способами тиснути на Угорщину через її позицію щодо євроінтеграції України. Про це у Брюсселі повідомила міністерка закордонних справ Данії Марі Б'єрре.
"Це вже восьмий рік, коли ми маємо справу з Угорщиною, і ми не бачимо прогресу – навпаки, бачимо занепад у фундаментальних правах і цінностях. Ми повинні їх захищати, бо це основа ЄС. Ми готові просуватися вперед за сьомою статтею, якщо вдасться знайти консенсус", – сказала вона.
Очільниця МЗС Данії наголосила, що її країна підтримує процес розширення ЄС і виступає за якнайшвидше відкриття переговорних кластерів з Україною. За її словами, Копенгаген хотів би, щоб перший кластер переговорів з Україною було відкрито найближчим часом.
"Україна готова до переговорів, вона демонструє надзвичайні результати навіть під час війни. Настав час рухатися вперед", – додала Б'єрре.
- 14 лютого 2025 року Угорщина заблокувала початок першого етапу переговорів про вступ України до Євросоюзу щодо верховенства права, який має назву "Основи".
- 2 травня Орбан заявив, що вступ України до ЄС нібито зруйнує угорську економіку, а чинні проблеми в економіці країни пояснив впливом російсько-української війни.
- 12 травня Стефанчук закликав зняти штучні перепони для початку переговорів про членство України в ЄС.
- 13 травня стало відомо, що Європейський Союз обговорює способи зупинити блокування Угорщиною початку переговорів про членство України в організації.
- 26 травня німецький канцлер Мерц заявив про наміри посилити тиск на уряди Угорщини та Словаччини, які мають проросійські позиції.