Данія під час свого головування у Раді ЄС готова тиснути на Угорщину щодо України

Марі Б'єрре (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Під час головування у Раді Євросоюзу, яке розпочнеться 1 липня, Данія готова будь-якими способами тиснути на Угорщину через її позицію щодо євроінтеграції України. Про це у Брюсселі повідомила міністерка закордонних справ Данії Марі Б'єрре.

"Це вже восьмий рік, коли ми маємо справу з Угорщиною, і ми не бачимо прогресу – навпаки, бачимо занепад у фундаментальних правах і цінностях. Ми повинні їх захищати, бо це основа ЄС. Ми готові просуватися вперед за сьомою статтею, якщо вдасться знайти консенсус", – сказала вона.

Стаття 7 Договору про Євросоюз передбачає механізм реагування у випадку, коли держава-член порушує основоположні цінності ЄС, такі як демократія, верховенство права та права людини. Якщо існує серйозний ризик такого порушення, Рада ЄС може винести попередження. Якщо ж порушення вже трапилось, Рада може застосувати санкції, зокрема тимчасово позбавити державу-члена деяких прав, наприклад, права голосу в Раді ЄС.

Очільниця МЗС Данії наголосила, що її країна підтримує процес розширення ЄС і виступає за якнайшвидше відкриття переговорних кластерів з Україною. За її словами, Копенгаген хотів би, щоб перший кластер переговорів з Україною було відкрито найближчим часом.

"Україна готова до переговорів, вона демонструє надзвичайні результати навіть під час війни. Настав час рухатися вперед", – додала Б'єрре.