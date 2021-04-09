Дания: Военная активность России у границ Украины вредит общей европейской безопасности
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что Россия должна взять на себя ответственность за деэскалацию конфликта, и что Украина не одинока перед угрозой российской агрессии. Об этом министр сказал в ходе видеоконференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-служба МИД Дании.
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По словам Кофода, от действия России влияют также на общую безопасность в Европе.
"Значительная военная активность и передвижение российских войск доводят отсутствие безопасности в Европе до удручающего уровня. Это вызывает серьезную озабоченность. То же самое и с эскалацией насилия вдоль линии соприкосновения, которая недавно привела к весьма прискорбным потерям жизней украинских солдат", – сказал министр.
Он настаивает, что РФ должна взять на себя ответственность за деэскалацию.
"Нынешнее наращивание военной мощи России и жесткая риторика только усиливают напряженность в этом уже семилетнем конфликте. Сейчас Россия должна взять на себя ответственность за деэскалацию конфликта", – убежден глава МИД Дании.
"В беседе с моим украинским коллегой я подчеркнул неизменную поддержку Данией суверенитета и территориальной целостности Украины. Украина должна знать, что она не одинока. Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в тесном контакте с союзниками и партнерами в НАТО и ЕС, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и способствовать деэскалации ситуации", – добавил он.
По сообщению пресс-службы МИД Украины, Кулеба сказал, что "Европейский Союз должен направить России четкий сигнал о том, что он четкой позицией и конкретными поступками будет стоять на стороне Украины в случае дальнейшей эскалации напряжения".
Кулеба подтвердил приглашение Дании принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и праздновании 30-й годовщины Независимости Украины.
Министры также обменялись приглашениями осуществить двусторонние визиты, как только позволит эпидемическая ситуация.
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