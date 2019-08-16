Дела Порошенко. Труба уверен: его хотят убрать "странным" методом

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба считает, что из-за расследований, по которым на допросы ходит пятый президент Петр Порошенко, его якобы хотят "убрать с должности". Об этом он написал у себя в Telegram.

Чиновник считает, что у Порошенко будто бы готовят представление в Конституционный суд насчет неконституционности отдельных норм закона о ГБР.

По словам Трубы, речь там идет о том, что президент не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его замов. То есть, фактически, не имел права назначать Трубу на должность.

"Три года эта комиссия бесперебойно работала, и вопросов к ней у экс-президента не возникало. <...> Поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 производств, участником которых он является, значит, нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности. Даже такой странный", - пишет он, добавив, что к закону о ГБР "у нас есть очень много вопросов".

Порошенко и его партия Евросолидарность пока ничего того, о чем пишет глава ГБР, не делала: обращения в КСУ на утро 16 августа нет.

В ГБР настаивают, что дела, где фигурирует Порошенко, якобы не имеют политического характера.

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