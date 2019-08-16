Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дела Порошенко. Труба уверен: его хотят убрать "странным" методом

Дела Порошенко. Труба уверен: его хотят убрать "странным" методом - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.08.2019, 08:31

Директор ГБР заподозрил, что у пятого президента по части его лично есть некий "политический" мотив

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба считает, что из-за расследований, по которым на допросы ходит пятый президент Петр Порошенко, его якобы хотят "убрать с должности". Об этом он написал у себя в Telegram.

Чиновник считает, что у Порошенко будто бы готовят представление в Конституционный суд насчет неконституционности отдельных норм закона о ГБР.

По словам Трубы, речь там идет о том, что президент не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его замов. То есть, фактически, не имел права назначать Трубу на должность.

"Три года эта комиссия бесперебойно работала, и вопросов к ней у экс-президента не возникало. <...> Поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 производств, участником которых он является, значит, нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности. Даже такой странный", - пишет он, добавив, что к закону о ГБР "у нас есть очень много вопросов".

Порошенко и его партия Евросолидарность пока ничего того, о чем пишет глава ГБР, не делала: обращения в КСУ на утро 16 августа нет.

В ГБР настаивают, что дела, где фигурирует Порошенко, якобы не имеют политического характера.

Читайте также: Увольнение в ГБР. Суд признал противоправными действия Трубы

Напишите нам
Роман Труба Петр Порошенко ксу
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 